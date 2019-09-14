【逃犯條例】葉劉：人權民主法對港打擊大　願親赴美國聽證會遊說

因《逃犯條例》風波及警方被指濫權濫暴而觸發的示威衝突蔓延數月，令政局持續緊張。新民黨主席、行政會議成員兼立法會議員葉劉淑儀今早(14日)出席商台節目《政經星期六》時談及即將在美國國會審議的《香港人權民主法》。她表示，相信修例完全撤回後，人權民主法的內容需大幅修改，但她承認，如美國根據法案，取消香港特別待遇，將香港視作中國大陸一個普通城市，對香港金融等各方面打擊大，其他國家或也會跟隨美國做法。 她又指，法案具體內容仍有靈活性，港府應派員遊說，她也曾主動請纓，如美國國會有聽證會，她也願意出席。

美國國會即將審議香港人權民主法，葉劉淑儀表示，如美國取消香港特殊待遇，對香港金融等方面打擊大；她又表示願意出席美國舉行的聽證會遊說。（資料圖片）

葉劉淑儀表示，近日遊行示威中有人高舉美國國旗、唱美國國歌，而北京對香港態度容忍。她指，難以想像美國華盛頓有中國國旗出現，又引述美國學者批評中國人在美國發起示威，認為是中國對美國發揮影響力，而中國政府對此類批評沒有反彈。

對於人權民主法案，她就認為，參眾兩院提出的議案，主要針對《逃犯條例》修訂，相信林鄭政府撤回修例後，會令人權民主法大幅度修改。不過，她指，美國仍擔憂其在香港僑民及商人利益，關注香港是否保持高度自治。而法案中促請香港2020年普選，她就認為做不到，因民主發展一定要按照《基本法》，不能因為美國國會議員的態度，就能「干預內政」，「呢個係唔恰當，佢講都冇用，呢個只係政治表態」。

她又指，美國國會程序複雜，法案要通過三個委員會，又要開公聽會，法案中部分字眼含糊，包括「敦促香港2020年落實普選」。她指出，就如何「敦促」沒有具體要求，她認為法案有很大靈活性，港府應派員遊說，自己也可以親身到美國國會參加聽證會。不過。她也承認，如果美國對香港，與對內地採取一樣待遇，會對香港金融等方面，構成嚴重打擊。

她指，如香港沒有特殊待遇，美國在香港的領事館也或者不需要，甚至可以搬到深圳，「如果大家都硬來，是香港人蝕底」。