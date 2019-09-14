【逃犯條例】曾鈺成：政府官員要做沙包　落區被市民罵可紓民怨

立法會前主席曾鈺成今日（14日）接受港台節目《星期六問責》訪問時表示，政府推出四大行動雖然未能令示威活動停止，但證明政府希望能夠疏導民怨而踏出一步。他又回應林鄭昨日（13日）到老人院的落區活動，指政府雖無法正面回應訴求，但仍要以行動釋出善意，其後才能夠開展對話。他引述法國總統馬克龍處理黃背心示威的例子，指馬克龍曾舉辦超過一萬場辯論聆聽民意，雖然黃背心示威者其後「踩場」，但法國政府照樣舉辦辯論會。曾鈺成稱此做法能改變政府離地或高傲的印象，更指「政客的質素是抵得住辱罵」，亦認為落區縱使可能被市民罵，但至少能紓解市民怨氣，更形容官員要充當「沙包」。 主持人問到警隊使用過多武力「止暴制亂」會否反而激化警民衝突，曾鈺成回應說同意這是「大家都見到嘅矛盾」。

曾鈺成稱，官員落區縱使可能被市民罵，但至少能紓解市民怨氣，更形容官員要充當「沙包」。（資料圖片）

曾鈺成又稱，特首林鄭月娥應否辭職，對中央及林鄭而言是艱難抉擇。他補充，雖然特首下台或許能夠紓解部分民怨，但林鄭或會認為事件因自己而引起，因此需要自行承擔責任，離開是不負責任的行為。曾鈺成質疑，當林鄭離任後，接任的人選會有多大空間回應五大訴求，認為若果繼任人選依然無法全部滿足五大訴求，特首是否辭職是沒有分別。

另外，路透社流出一段特首林鄭月娥上月閉門會見商界時的發言錄音，當中她提到政府應「給予警方更多權力」。曾鈺成回應指，相信林鄭自6月12日後開始已經有這想法，因為參與6月9日及12日的示威者人數之多，超出政府及警方估計，令警方應對吃力。曾鈺成認為中央及港府要先止暴制亂，其後才能夠開始檢討及調查，而止暴制亂則要依靠警隊。他表示全數回應五大訴求是「肯定唔得」，而政府亦沒有能夠談判的「大台」，只能以武力遏止示威活動，而政府亦不希望動用駐軍止暴制亂，因此政府不想打擊警隊，亦是林鄭稱「政府除了三萬警力外，什麼也沒有」的意思。



警隊使用過多武力激化衝突？曾鈺成：大家都見到嘅矛盾

主持人問到警隊使用過多武力「止暴制亂」會否反而激化警民衝突，曾鈺成回應說同意這是「大家都見到嘅矛盾」，令本來是和平的示威者因憤怒而加入對峙，但坦言此情況是「無辦法」