【逃犯條例】人均獲15.7秒發言　建制泛民皆有區議員拒與林鄭對話

為了解決修訂《逃犯條例》引發的社會撕裂，行政長官林鄭月娥一方面堅持以「止暴制亂」的方式應付警民衝突，另一方面則以對話名義，希望接觸更多不同背景、政治立場和顏色的市民溝通。不過，後者的效果顯然較為遜色。 林鄭昨日（13日）致函全體區議員，約邀對話兩小時，但區議員人數達458個，如此推算，每人最多只可與林鄭對話15.7秒。雖然與特首對話的機會鳳毛麟角，但眼見約邀間之急、對話時間之短，建制和泛民皆有區議員表態不赴會。 公民黨今(14日)發表聲明，決定全體杯葛。

林鄭在9月4日宣布撤回修例草案。（資料圖片／截圖自政府新聞處片段）

連同民選和當然議員，全港18區共有458名區議員。假設每名議員政府都邀請，而又全數出席的話，在2小時，即7,200秒「對話」中，即使可無間斷發言，每人平均只可獲15.7秒發言。

對話會邀請函昨日一出，已經在區議員圈內劣評如潮。先有一向支持政府的民建聯發聲反對，屯門區議員葉文斌批評政府沒誠意，認為政府若有誠意應直接落區聆聽意見，他又指大多民建聯區議員正考慮不出席。行會成員葉劉淑儀所屬的新民黨區議員甘文鋒亦表明不出席，指邀請時間倉促，對區議員毫不尊重，而且會面時間不足，他質疑政府可能只是安排大部份區議員到場當佈景板。

民主派方面，公民黨區議員今日(14日)宣布將全體杯葛對話會，指不多於16秒的對話時間反映政府誠意欠奉，相信參與「對話會」亦難以有實質作用。公民黨認為，「五大訴求，缺一不可」的民意已經十分清晰，政府不可能不清楚市民的訴求，若「對話會」非為討論如何落實「五大訴求」而設，對解決現時緊張的社會形勢並沒有幫助。