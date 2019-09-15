【逃犯條例】吳秋北批李嘉誠「曱甴王」　諷投資未來主人翁划算

修訂《逃犯條例》引起社會大爭議，香港首富李嘉誠日前表示，希望執政者能對未來主人翁「網開一面」，此話隨即引起中共中央政法委批評「縱容犯罪」。 港區全國人大代表吳秋北今（15日）在facebook發文「追擊」李嘉誠，指「黑衣暴徒」聽到李嘉誠言論更能「暴朝警察施，惡向良民行」；又諷李嘉誠「投資未來主人翁」屬划算不過。他更在帖文中附上兩張圖片，其中一張是將李嘉誠樣貌配以曱甴的身體，其面上更印有「曱甴王」的字眼。 就吳秋北的言論，《香港01》正向李嘉誠基金會查詢，暫未獲回覆。

吳秋北在facebook發文批評李嘉誠的言論，指「黑衣暴徒」聽到李嘉誠言論更能「暴朝警察施，惡向良民行」；又諷李嘉誠「投資未來主人翁」屬划算不過。（吳秋北facebook）

吳秋北在帖文中表示，李嘉誠富可敵國，能掌握一切命脈，「當此暴徒橫行亂局，吟瓜詩，網開面，就是態度，就是權威，捨我其誰！」他稱當「黑衣暴徒」聽到李嘉誠「網開一面」的言論，「當然更只能氣往政府出，暴朝警察施，惡向良民行」，同時他認為李嘉誠海量汪涵，自然無法「止暴制亂」，但以其商業眼光「投資未來主人翁」實划算不過。

其後吳秋北意有所指地說，李嘉誠的地位超然，不會在乎任何謠言或批評，「中央政法委當然也不放在眼內！」又指李嘉誠的超然不能有任何瑕疵，「必須永遠不沾邊不切割，既有為又無為；既有須又莫須；既踏雪又無痕。」

吳秋北更在帖文附上兩張稱「由朋友分享的圖片」，一張是將李嘉誠樣貌配以曱甴的身體，其面上更印有「曱甴王」的字眼；另一張是「百佳」超級市場在報紙登的廣告，而「百佳」正是李嘉誠旗下的公司。