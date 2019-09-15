【9.15示威．全日總覽】水炮車、燃燒彈互攻　北角晚間民間互毆

民陣原訂計劃在今日（15日）舉行反修例集會和遊行，惟早前獲警方發出反對通知書，民陣其後上訴亦遭駁回。 大批市民於今午2時許，在銅鑼灣東角道聚集，遊行至金鐘，期間警方在政總一帶出動水炮車及施放催淚煙驅散示威者。

兩幫人於炮台山互相指罵。(羅君豪攝)

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【23:25】旺角警署外，有人將一柄燃燒的長傘，放置在水馬的罅隙位置。數分鐘後有警員將火救熄。

【23:11】許智峯北角涉阻差辦工被捕。民主黨在Facebook專頁表示已通知他的家人及律師協助。

【23:11】政府發言人強烈譴責激進示威者在港島區的暴力行為，指他們危害市民安全，嚴重破壞社會秩序。政府指示威者在銅鑼灣、灣仔和中區一帶進行非法遊行和集會。一些激進示威者向政府總部投擲多枚汽油彈和磚塊，在金鐘和灣仔一帶多處縱火，肆意破壞港鐵站；亦有違法人士在灣仔一間酒店外焚燒國旗，挑戰國家主權。

政府對暴力行為予以最強烈的譴責。政府發言人重申，使用暴力手段絕對不是解決問題的方法，只會令整個社會受到傷害。為解決當前的困局，政府已展示了最大的誠意，希望透過溝通平台與市民展開對話，共同解決社會深層次的問題。

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【22:51】北角防暴警舉黑旗，再發射多枚催淚彈，之後再推進。現場有汽車未及離開，於濃煙中駛離。而之前，英皇道有人高空擲不明液體。

【22:42】警方在明園西街先後押走至少九人上警車送往北角警署，包括七男二女。過程中用圓盾遮擋眾人的容貌，第三個人上警車時仍在打電話；第五人身穿白衣，懷疑是早前持刀向人群揮舞的男子，他自己持盾遮擋樣貌上警車。

【22:32】警員在炮台山追捕一名灰衫男子，其後將他制服在地，男子頭上流血。另外北角有一名中年灰衣男，被現場人士指打記者，他現時被大批人士包圍。

【22:11】 超過100名防暴警員在銅鑼灣軒尼詩道一帶巡邏，期間隊伍行至SOGO對出馬路，數名防暴警員突然衝往渣甸坊，並大叫：「記者行開！」惟數名防暴警員追至希慎廣場對出後折返，逾百名防暴警員隨後分隊離開現場，繼續巡邏。

【22:10】北角僑冠大廈有兩批不同政見人士口角，防暴警將兩批人分開，之後有女警員嗌咪呼籲現場的街坊歸家。

【21:51】有數人持刀行上明園西街，防暴警追上，現場市民大叫歡呼：「阿Sir做嘢！」警方已拘捕一名男子，現場地下有兩桶打翻的易燃液體，警員不停呼籲記者後退，警告現場有易燃液體，已經召消防到場，不停叫現場聚集人士切勿點煙。目前大批警員進入明園西街的「香港第一青年會義工團」會址調查。

【21:48】數十名市民聚集銅鑼灣F出口唱歌，有一名中年男子在旁取出共產黨的宣傳品，之後雙方出現衝突。混亂期間該名男子被追打，鼻有流血，隨後在場急救員為其治理，最後由白車送走。

【21:38】北角康威商場再爆毆鬥，現場十分混亂。現時一名藍衣中年男子受傷倒地，有急救員正為他進行急救。現場已有一大批防暴警持盾到場。

【21:25】北角英皇道355號麥當奴門口有肢體衝突，有至少四名男子打鬥，其中兩人已經離開，有義務急救員正為一名藍衣男子及綠衣男子急救。之後有防暴警到場。暫時未知雙方的打鬥原因。

【21:23】醫管局指，截至晚上9時，在今天的大型群眾活動中，共有8人受傷送院，其中3人嚴重，3人穩定，2人已出院，年齡介乎18至49歲。當中49歲危殆的男子，現時已轉為嚴重。

【21:10】 有人挑釁北角道叫口號市民，警員搭著挑釁者肩膊將他勸退。其後有警員與使用雷射筆的示威者對罵。有蒙面的防暴警察與市民互相挑釁，被同袍拉走。

大批防暴警調查北角「香港第一青年會義工團」會址，有易燃液體被打翻。（鄭榕笛攝）

有示威者與一名白衣男子衝突，遭大批示威者圍毆倒地，受傷流血。(香港01記者攝)

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【20:51】北角渣華道街市附近有兩名白衣人及一名穿間條衫的女士，與現場的市民衝突，雙方持續口角及推撞。有白衣人搶走《香港01》記者的電話及另一記者電話。有現場人士向警員投訴被白衣人打，有警員嘗試分開兩派人士，但不成功，之後警員將一眾白衣人及間條衫女士送上救護車。被搶走電話的記者向救護車大叫：「我部電話呀！」目前《香港01》記者已成功取回電話，但另一記者仍未取回電話。

【20:25】在北角道，有數名記者向在場警員展示剛才市民毆打片段，有警員向記者表示，記者可指一些可疑人士予警方。

【20:24】 有示威者與一名白衣男子衝突，遭大批示威者圍毆倒地，受傷流血。

【20:20】水炮車在兩架豬籠車保護下，駛向天后方向；裝甲車及速龍則留在中央圖書館外。

【20:17】操福建口音的白衣人毆打記者，有記者被箍頸和吐口水，一名記者嘗試致電999報警，但稱電話無法接通，最終數分鐘後二十多名防暴警員到場，將雙方分隔。

該名記者接受訪問稱，約晚上8時15分，正在拍攝市民互相追打，記者尾隨時遭在場市民恐嚇，隨後即被刻意襲擊左腿位置。

【20:15】一名黑衣青年於炮台山英皇道被捕，他較早前曾與在場一名白衣中年男人打鬥，白衣男被警方抄下證件後放行。

【20:05】 天后站塞滿人，站內有30多名警察，配槍及大型胡椒噴劑等裝備。

【19:59】水炮車經過中央圖書信，前往天后；另一架水炮車則抵軒尼詩道SOGO對出。

【19:56】在炮台山地鐵站外，十多名手持摺凳、鐵搥的白衣人追打黑衣人，他們高呼「打曱甴」、「警察加油」，有防暴警上前勸止白衣人，白衣人情緒激動。有防暴警制服白衣人。

【19:49】 再舉橙旗。

【19:45】 一批防暴出現在銅鑼灣站外，舉黑旗後向在場記者及示威者施放多枚催淚彈。

【19:42】 示威者強行拉開銅鑼灣E出口鐵閘。

【19:40】醫院管理局稱，截至晚上六時，於港島區的大型群眾活動中，有一名49歲男傷者被送往律敦治醫院，情況危殆。

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近夜晚8時，警員拉下鐵閘後，再不隔著鐵閘舉橙旗。(王潔恩攝)

港鐵灣仔站口遭縱火。(羅君豪攝)

【19:34】黃埔站外、民兆街位置有數十名防暴警。

【19:30】 警方出動裝甲車在灣仔驅散示威者。

此外，港鐵表示，因應銅鑼灣站外的突發情況，經風險評估，為確保乘客、員工及鐵路設施安全，港島綫現時不停金鐘站、灣仔站、銅鑼灣站。金鐘站、灣仔站、銅鑼灣站暫時關閉。

【19:25】防暴警於北角港運城對開，橫跨6線往銅鑼灣方向推進。

【19:19】 銅鑼灣站C出口已落閘。

【19:16】 警察多次撤退直到駱克道返回港鐵銅鑼灣站；防暴警員由港鐵銅鑼灣站C出口離開。

【19:14】警方於銅鑼灣駱克道舉藍旗。一名男子於駱克道被防暴警拘捕，立法會議員許智峯在場向警方查詢拘捕男子的原因，有警員向他大喊「你邊位啊」。

警察在銅鑼灣遭到大批群眾指罵。

【19:00】防暴警察於駱克道和堅拿道東交界與市民對峙，防暴警員一度舉起胡椒噴霧。

【18:53】警方在鵝頸橋底佈防。市民則在50米開外羅素街呼叫「黑社會」等口號。而與警方對持的市民大多數都沒有装備。

另，在菲林明道，有示威者燒垃圾桶及雜物，現已救熄。

【18:50】警員以裝甲車打頭陣，衝破沿路路陣，由軒尼詩道推進至莊士敦道

【18:45】 警方在銅鑼灣來回推進，要求路人回到行人路，有人不滿質問警方是否「戒嚴」。

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示威者投擲汽油彈。(余俊亮攝)

警方施放多枚催淚煙。(盧翊銘攝)

【18:25】警方推進至鵝頸橋消防局附近一度整隊，其後繼續推進。

【18:23】示威者在軒尼詩道和莊士敦道交界燒雜物，灣仔港鐵站A3出口外亦遭焚燒，火勢頗為猛烈；灣仔家計會附近、修頓球場B出口亦遭焚燒，火勢非常猛烈。

【18:19】更多防暴警察增援至SOGO外，附近沒有示威者，警方不斷調整防線；附近有少量市民圍觀。

【18:14】警方到達東角道。

【18:21】銅鑼灣推進的警察要求記者回到行人路，防線前方數十米視線範圍都沒有示威者。

【18:12】防暴警於銅鑼灣記利佐治街推進中。警方呼籲記利佐治街市民及群眾離開，配合警方驅散行動。

【18:09】警方在灣仔地鐵站外、軒尼詩道位置發射多枚催淚彈。

【18:02】警方於警總內舉起黑旗，隨後施放多枚催淚彈在灣仔警察總部內和天橋射出。防暴警推進至高院外，期間施放多次催淚彈。

【17:58】港鐵表示，因應灣仔站外的突發情況，經風險評估，為確保乘客、員工及鐵路設施安全，港島綫現時不停金鐘站、灣仔站。金鐘站、灣仔站暫時關閉。

另外，其他車站亦有可能因應實際情況而關閉車站部分出入口或隨時關閉車站。

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(羅君豪攝)

【17:59】警方在軍器廠街一帶發射多枚催淚彈。

【17:54】大批示威者經金鐘道跑向灣仔方向，警方在灣仔總部外的軍器廠街天橋掛起黑旗。

【17:52】 水炮車向夏愨道位置的示威者發射藍色水劑，水柱令海富大橋的外牆亦染上藍色。另外，防暴警察在記利佐治街市民一陣叫罵聲中撤退到記利佐治街近維園路口，隨後舉起藍旗，稱會使用武力將市民驅散。

【17:50】兩輛水炮車在政總對出、夏愨道位置會合，向示威者方向推前，示威者向後退。 防暴警向前推進後，示威者疑投擲汽油彈，防暴警再舉黑旗及橙旗，再施放多次催淚彈。

【17:49】防暴警於金鐘一帶不斷投擲催淚彈；一大批防暴警跑到夏愨道，再舉出橙旗。

同時，銅鑼灣防暴警察出現引來大批市民圍觀，惟氣氛暫時平靜

【17:47】水炮車重新駛回添美道位置，並向橋位置噴射水炮及藍色水 。

另，銅鑼灣IKEA外有數十個防暴戒備。

【17:44】防暴警同水炮車於中環方向推進。

【17:41】警方表示，由於激進示威者佔據金鐘夏愨道，衝擊政府總部，多次向總部內投擲汽油彈，嚴重威脅在場人士和警務人員的人身安全。警方多次警告示威者停止違法行為不果，現已展開驅散行動，包括使用人群管理特別用途車及催淚煙驅散示威者。

【17:40】 數十防暴警跑往畢打街方向。

【17:38】 約20輛警車停泊於中環民耀街對出3條行車線，逾50防暴警下車，往怡和大廈方向前進。

【17:32】水炮車在政總內駛出，向添華道方向前往，並射向在場示威者。

(盧翊銘攝)

【17:25】政總內有消防員將火種撲熄，防暴警將防線退後。

【17:22】防暴警在政總高處平台不斷發射催淚彈；亦有人向政總位置內噴滅火筒，在內的警員稍作退後，並舉起橙旗；示威者不斷向入投雜物及汽油彈。

另，銅鑼灣廣場二期旁港鐵站外有人在港鐵鐵閘外叫罵防暴警員。

【17:17】中環怡和大廈附近位置出現水炮車。

【17:16】警方疑於政總外發射了一枚橡膠子彈；有示威者向政總外的水馬投擲汽油彈，並朝水馬陣投擲雜物。

【17:15】示威者持續在政總東翼外的行人路倒肥皂；立法會秘書處發出紅色警示。

【17:14】警方表示，由於聚集在金鐘中環一帶的激進示威者繼續在金鐘中環一帶大肆破壞。部分激進示威者掘起磚頭，又向政府總部投擲包括磚頭的雜物。激進示威者的行為嚴重威脅在場各人的人身安全。

警方再次警告示威者立即停止違法行為，並應立即離開。警方正驅散激進示威者，並施放催淚煙。市民應避免前往金鐘中環一帶。

【17:12】示威者其後重新在金鐘廊港鐵站外設置路障，並掘起路面的磚頭，又用噴漆噴向港鐵站外的告示牌。

【17:06】十多名防暴警員在金鐘廊港鐵站外戒備，並施放一枚催淚煙，其後迅速退回港鐵站內。另，政總外有人擲最少4枚汽油彈。

【17:05】 逾百名穿黑衣市民聚集IFC中庭高叫口號，有市民亮起手機燈光。其後有市民舉起一隻手，高呼「五大訴求，缺一不可」

【17:00】警方於立法會「煲底」舉起黑旗，「速龍」現身金鐘站外。

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IFC有商戶落閘。(張美華攝)

【16:52】群眾返回東角道後繼續唱歌，有用大聲公提示市民警方會從中環金鐘方向清場，請自行決定去留。有人也呼籲不要只唱歌，要一路行一路唱，「咁多人驚佢咩」。

【16:51】警方在政總西翼外舉藍旗；IFC有商戶落閘。

【16:50】駱克道港鐵銅鑼灣站升降機出口被塗上歌詞。

【16:48】港鐵金鐘站關閉。

【16:40】警方表示，由於下午四時半開始，激進示威者於中環及金鐘多處縱火，亦有激進示威者破壞並堵塞金鐘站的出入口。夏慤道近政府總部的來回行車線亦被堵塞。警方將會在短時間內驅散示威者。警方警告示威者立刻停止所有違法行為，並離開現場。市民應避免前往金鐘中環一帶。

【16:35】隊伍在灣仔往銅鑼灣方向途中一度停留，商討去向，隨後決定繼續沿告士打道東行。期間部分西行車輛需讓市民過路，市民也自行分開讓東行車輛離開。

【16:29】示威者經過新鴻基中心，即將再到達銅鑼灣。

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【16:25】有示威者打碎金鐘站玻璃，美國銀行中心對出有示威者燒雜物。

【16:20】 示威者在分域街設置路障。

【16:13】 隊伍沒有停留，朝灣仔方向移動。經過警總時高呼「黑社會」。

【16:09】示威者全面佔據夏愨道，有途徑車輛長響鞍致敬，示威者以歡呼回應。1614 有示威者高呼「天滅xx、全黨死清光」

【16:04】示威者高呼「大家樂外有速龍」，呼籲撤離。現場氣氛緊張，示威者不斷呼叫並移動向解放軍總部附近。

【16:00】有警員在金鐘站截查一名黑衣男子，而閘內仍有約十名軍裝及便衣警員。

【15:58】韓國資深演員金義聖再次係金鐘接受訪問，他表示看不見有暴力出現(no violence here)，感覺遊行和平。

【15:50】 港鐵灣仔站有示威者打碎玻璃，另外，銅鑼灣站內亦有一少女被警搜身後帶走入控制室。

【15:48】 大批示威者返回添美道，其後走出政總外夏愨道東行線，折返金鐘道。

【15:47】 巴士經過有示威者搬走路障放行。

【15:43】 示威者於龍和道一邊設置路障，一邊唱《肥媽有話兒》，兩邊行車線被堵塞。示威者放行部分車輛後，再有車輛駛入，需要調頭。

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【15:40】示威者在龍和道開始用雪糕筒設置路障，並陸續佔據馬路。 數名警員在龍和道隧道另一側出現，1分鐘後又離開。示威者設置路障後，也離開龍和道。

【15:38】有示威者無奈指，「大家都唔知去邊喎」，有人則進入示威區，也有人建議走到龍和道，「唔好圍煲底啦，冇意義啊」，原本打算進入煲底的示威者也表示同意，隊伍隨後前往龍和道

【15:36】示威者抵達俗稱「煲底」的立法會示威區外，部分人戴上裝備。

【15:33】政總外夏愨道東行線被佔據，示威者轉入添美道。

【15:29】灣仔警署報案室暫停服務。

【15:28】 示威者經過政總時高呼「黑警」，警察隨後離開崗哨。

【15:24】 隊伍緊接夏慤道後，討論到底是右轉還是左轉去政總。有較年長人士表示「我地人多我地唔驚，我地去示威咋嘛」，隊伍其後左轉，前往政總。

【15:19】 隊頭經過和平紀念碑，朝金鐘方向進發，然後經過美利道交界，繼續向美國銀行中心方向走。

【15:16】但隊頭示威者討論後，決定右轉向後往遮打道行人專用區前進。

【15:13】隊伍在遮打道停止。

【15:10】警員走在遊行隊伍最前方，已抵達遮打道，警察設路障。有示威者詢問警察是否可以繼續前進，惟警員設路障後走回行人路上，未有回答問題。

【15:08】數名警察急步向中環方向離開，不時會有觀望示威者有否追趕。

【15:07】 曾出演《屍殺列車》、最近就香港的《逃犯條例》修訂風波多次在個人IG及Facebook專頁發聲的韓國資深演員金義聖，也現身於遊行隊伍中。

【15:05】 隊頭接近匯豐銀行大廈。

【15:02】 隊頭越過高等法院外，不少示威者打開雨傘，沿途有外國人舉起大拇指。

韓國演員金義聖現身遊行隊伍。(盧翊銘攝)

【14:58】 隊伍到達金鐘後，有人開始高呼「fight for freedom，stand with Hong Kong 」，隊頭暫時僅使用西行的行車線。

【14:55】警員在天橋上，又以紅色帶攔住天橋入口，橋上有警員戴著黑色口罩。遊行隊伍經過警察總部，未有停留，也有手持萬字星紅旗的示威者對警察總部高呼「香港納粹皇軍」。

【14:53】市民途徑警員所在天橋時又高呼「721唔見人、831 打死人」。

【14:51】隊頭接近警總，警員在天橋上警告市民，正參加未經允許的遊行活動。市民以「好仔唔當差、當差正仆街」回應。

【14:48】隊頭已接近循道衛理香港堂，遊行市民高呼「香港人一齊行」等口號。循道衛理堂旁曾出現一架交通警電單車，市民高呼「hi popo」，電單車迅速離開到橫巷暫避。

【14:44】隊頭到修頓球場，沿途未見警員。

【14:39】隊伍越過灣仔駱克道街市，再繼續前進經過菲林明道。手持雪糕筒的10多個示威者走在最前。

【14:38】軒尼詩道杜老誌道交界有人設置簡單路障，也有人將以往用於熄滅催淚彈的雪糕筒取走。

【14:37】警方於下午二時許表示，由於銅鑼灣的示威者佔用軒尼詩道的行車線。在場人士現正參與「未經批准的集結」，屬違法行為。警方呼籲在場人士盡快離開。現場交通受到影響，提醒駕駛人士留意最新交通情況。

【14:34】有穿黑衣市民在銅鑼灣站內高呼「香港人加油！」、「光復香港、時代革命」，多人和應。陸續有穿黑衣市民往SOGO出口離開。

【14:30】隊伍沿途高呼「光復香港，時代革命」前進到鵝頸橋。

【14:26】港鐵銅鑼灣站實施人潮管制措施，站內發出廣播，表示崇光百貨D1及D2出口已關閉，呼籲乘客經由B或C出口離開。

【14:24】市民沿西行行車線，朝中環方向前進，東行線也已是越多市民踏出馬路，同樣向西行。另，有路障設置在登龍街軒尼詩道交界。

【14:19】 有人開始設立路障，SOGO門外對出向中環方向，西行車線已被佔據。有市民高呼「721 唔見人，831打死人」、「好仔唔當差，當差正仆街」

【14:18】港鐵職員表示，目前實施人潮管制，暫時不能經維園出口離開，呼籲市民經銅鑼灣D出口離開。

【14:17】有穿黑衣戴口罩市民自發疏導車輛嘗試維持秩序，東角道附近不見有警員。市民高呼「行街」，現場一陣騷動。市民開始佔據行車線，有人疏導經過的車輛。

【14:11】SOGO外行人路已無法容納聚集的市民，不少市民站在最靠近SOGO的一條行車線上。銅鑼灣內衣店Victoria’s secret 已關門。

【14:09】有市民在銅鑼灣港鐵站內擺放揚聲器，播放《願榮光歸香港》。

【14:03】東角道開始奏美國國歌；羅素街有錶舖正落閘；至於SOGO外旅發局在燈柱上的宣傳廣告，被貼上「五大訴求、缺一不可」、「止警暴、制黑亂」標語。而物資站的人則呼籲有需要的市民索取飯券、八達通。

【13:54】SOGO門外聚集的市民也有逾百人，加上東角道和記利佐治街的人群，估計至少有300至500人已經到達遊行起點。快必則繼續在人民力量街站呼籲市民，指近日的活動是行街，又提醒市民被捕後要問警員因什麼原因拘捕自己，而對方問任何問題都要回答「我冇嘢講」。

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【13:58】SOGO門外十分擠擁，部份站在行車路邊緣。

【13:53】希慎正關門。職員表示，下午兩時後商場各個出入門只出不入。

【13:50】人群亦在銅鑼灣記利佐治街近名店坊聚集，該處有社民連街站。

另，太古廣場近金鐘道地下出入口全數鎖上，連接金鐘廊的天橋及其他出入口維持開放。

【13:46】市民到物資站索取的物資中，最受歡迎是口罩，義工呼籲市民拿去口罩「保護自由」，此外物資站也有派發樽裝水和收集用於購買車票的捐款。市民一度需排隊捐款。

【13:44】金百利廣場拉閘。

【13:41】過往遊行中經常出現的星條旗再次出現在東角道，數名青年在願榮光歸香港歌聲中高舉旗幟。同時一旁物資站越來越多人索取物資，物資站的義工呼籲市民排隊，「慢慢，唔駛急啊」。

【13:37】逾百市民在東角道大合唱。有人右手放在胸前，合唱後市民又高呼「光復香港、時代革命」。

此外，銅鑼灣港鐵站內有便衣和防暴警員截查一名身穿黑衣，戴上口罩的男子。警員在該男子的隨身物品內，搜出疑似電筒、生理鹽水等物品。有路過市民質疑警員搜查原因，大叫「（警察）見到人就咬，唔洗出示委任證」。

【13:28】派發的裝備包括水、口罩、眼罩等。

【13:20】SOGO附近聚集逾100人。

【13:15】 人民力量在東角道SOGO對出設置街站，譚得志(快必)呼籲群眾到一旁的物資站取裝備，他指出，因警方濫捕有裝備的年輕人，「我地一齊全部市民揹裝備，佢查得幾多個啊？我地全民帶住裝備行街，唔犯法嘅，我地保護後生仔」。 快必的演講吸引愈來愈多群眾聚集，快必帶領群眾高呼「香港人加油」等口號。

【13:13】有小量黑衣人開始在sogo外聚集，有人在怡和街附近派發口罩及車票。Sogo職員稱2時關門。

【12:45】銅鑼灣D出口有約10名防暴及軍裝警員。另，有帶備圓盾的防暴警察及便衣警員於銅鑼灣A出口附近的閘內聚集。

【12:05】兩輛水炮車及兩架裝甲車在西環中聯辦外戒備。

【11:48】臨近中午，水炮車出動前往港島戒備，於中聯辦外候命。

【11:45】銅鑼灣世貿中心表示，因應今日區內有大型公眾活動，基於安全考慮，今日將暫停營業。

【11:35】記者今早到銅鑼灣視察，不少店舖繼續開門營業，但銅鑼灣世貿中心的各個出入口通道已關，有保安表示，中心今日全日關閉。

民陣原定計劃在今日(15日)下午2時半在銅鑼灣東角道集合，遊行至中環遮打道行人專用區，惟於本月12日收到警方就遊行及集會發出反對通知書。民陣提出上訴，又被上訴委員駁回，認為會對參與集會人士和公共安全受到嚴重威脅。

↓↓↓ 9月8日示威情況 ↓↓↓