【逃犯條例】逾千人英國領事館請願　特朗普支持者到場　惟被請離

撰文：鄺曉斌
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反對《逃犯條例》修訂風波已持續超過三個月，至今仍未平息，有網民發起在今午12時到位於金鐘的英國駐港領事館請願，聲稱促請英國政府對北京無視《中英聯合聲明》採取行動，並要求倫敦承認一國兩制遭破壞。
請願期間，一名來自美國密歇根州、身穿印有美國總統特朗普式樣衣服的女士，到場展示支持特朗普的旗幟，但集會人士向她指今天是向英國請願，着她待下次到美國總領事館請願時再出席，並將其請離鏡頭範圍。
其同行友人Brendan向記者表示，他們此行只會停留24小時，親身可看看香港的抗爭，又指十分支持港人爭取民主自由的行動。
一名來自美國密歇根州、身穿印有美國總統特朗普式樣衣服的女士，到場展示支持特朗普的旗幟。 （歐嘉樂攝）
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民陣原定今日（15日）再發起遊行，惟遭警方發出反對通知書、上訴亦失敗。另一邊廂，有網民發起在今午12時到位於金鐘的英國駐港領事館請願，其間高叫「One Country Two Systems is dead（一國兩制已死）」、「God saves the Queen, UK saves HONG KONG（英國拯救香港）」等口號，並不時高唱英國國歌、揮動英國旗及龍獅旗。
集會現場附近有警員戒備，但集會人士與警方沒有任何衝突，秩序良好，氣氛和平。英國領事館隨後派職員接收請願信，表示會將請願信呈上倫敦。
發起人羅小姐估計，今日共有超過一千人出席，稍後計劃親身到倫敦約見國會議員。
Brendan（手中持相機者）指十分支持港人爭取民主自由的行動。 （歐嘉樂攝）