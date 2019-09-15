【逃犯條例】逾千人英國領事館請願　特朗普支持者到場　惟被請離

反對《逃犯條例》修訂風波已持續超過三個月，至今仍未平息，有網民發起在今午12時到位於金鐘的英國駐港領事館請願，聲稱促請英國政府對北京無視《中英聯合聲明》採取行動，並要求倫敦承認一國兩制遭破壞。

請願期間，一名來自美國密歇根州、身穿印有美國總統特朗普‍式樣衣服的女士，到場展示支持特朗普的旗幟，但集會人士向她指今天是向英國請願，着她待下次到美國總領事館請願時再出席，並將其請離鏡頭範圍。

其同行友人Brendan向記者表示，他們此行只會停留24小時，親身可看看香港的抗爭，又指十分支持港人爭取民主自由的行動。