【逃犯條例】逾千人英國領事館請願　特朗普支持者到場　惟被請離

反對《逃犯條例》修訂風波已持續超過三個月,至今仍未平息,有網民發起在今午12時到位於金鐘的英國駐港領事館請願,聲稱促請英國政府對北京無視《中英聯合聲明》採取行動,並要求倫敦承認一國兩制遭破壞。 請願期間,一名來自美國密歇根州、身穿印有美國總統特朗普‍式樣衣服的女士,到場展示支持特朗普的旗幟,但集會人士向她指今天是向英國請願,着她待下次到美國總領事館請願時再出席,並將其請離鏡頭範圍。 其同行友人Brendan向記者表示,他們此行只會停留24小時,親身可看看香港的抗爭,又指十分支持港人爭取民主自由的行動。

一名來自美國密歇根州、身穿印有美國總統特朗普‍式樣衣服的女士,到場展示支持特朗普的旗幟。 (歐嘉樂攝)

+ 6 + 5 + 4

民陣原定今日(15日)再發起遊行,惟遭警方發出反對通知書、上訴亦失敗。另一邊廂,有網民發起在今午12時到位於金鐘的英國駐港領事館請願,其間高叫「One Country Two Systems is dead(一國兩制已死)」、「God saves the Queen, UK saves HONG KONG(英國拯救香港)」等口號,並不時高唱英國國歌、揮動英國旗及龍獅旗。

集會現場附近有警員戒備,但集會人士與警方沒有任何衝突,秩序良好,氣氛和平。英國領事館隨後派職員接收請願信,表示會將請願信呈上倫敦。

發起人羅小姐估計,今日共有超過一千人出席,稍後計劃親身到倫敦約見國會議員。