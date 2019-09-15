【逃犯條例】陳淑莊928料接任泛民召集人　明將出席聯合國會議

據悉將於本月28日接任民主派會議召集人的公民黨立法會議員陳淑莊，應邀出席明天（16日）舉行聯合國人權理事會第42次會議，並在會議環節中發言，陳淑莊表示，將會在發言中談及反修例運動，稱將透過是次發言機會，揭示「香港人權狀況急劇惡化」之情況。

據了解，陳淑莊將於本月28日、即「9.28」五周年當天接任召集人一職。（資料圖片／張浩維攝）

陳淑莊將會在明天出席於日內瓦召開的聯合國人權理事會第42次會議，陳淑莊是次應非政府組織「聯合國觀察」（UN Watch）邀請，她表示將會在會議上，提及自6月開始反修例運動以來，「香港人權狀況急劇惡化」情況，「特別是警方暴力升級，危害示威者、記者和市民大眾的人身安全及表達自由」。據會議議程，陳淑莊將會在一般辯論環節發言，料她將會在明天下午6時、即日內瓦時間正午約12時發言。

陳料將接棒任民主派會議召集人

陳淑莊於今年4月底就「佔中九子案」判刑前，發現腦內有一個直徑4.5厘米的腫瘤，需在兩星期內做手術，她自7月初開始接受電療共30次療程，一星期5次，療程於上月中完成。隨著立法會十月復會，民主派會議召集人將「交棒」，據了解，陳淑莊將於本月28日、即「9.28」五周年當天接任召集人一職。

何超瓊出席會議疑呈上佔中舊照

早前香港各界婦女聯合協進會主席、賭王何鴻燊「二房」長女何超瓊，上周三（11日）出席會議並在會上發言，譴責香港暴力行為，又指年輕人被煽動從事犯罪活動，普通市民成為嚴重的受害者。其中婦聯在現場派發單張，內容真偽備受質疑，當中單張上印有一張軍裝警員執法的照片，圖中所有警員都有展示警員編號，註解指:「警方採取必要的清場行動前，明確地向示威者舉旗警告，要求他們離開。」《香港01》發現該張照片是5年前佔中時期的舊照。

香港各界婦女聯合協進會主席、賭王何鴻燊「二房」長女何超瓊上周三（11日）出席會議並在會上發言，譴責香港暴力行為。（觀察者網）