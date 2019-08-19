【政壇諸事町】陳淑莊今完成最後一次電療：我不會再讓大家擔心

早前發現腦部出現腫瘤的公民黨立法會議員陳淑莊表示，今早（19日）完成了最後一次電療，她在facebook感謝為她治療的聖德肋撒醫院醫護人員，「讓我在『激光中』順利和安心地度過整個療程」。 她表示由4月得知患上腦瘤，至7月開始電療，患病歷程與整個反修例運動重疊，只能醫院和家裏看著手機、電視和報紙，為自己未能為反修例做得更多而感到內疚。

陳淑莊勉勵香港人互相打氣，不氣餒、不放棄，人大8.31決定五周年當天再上街，毋忘「反送中」和雨傘兩場運動的初衷。

陳淑莊4月底「佔中九子案」判刑時，公布腦內有一個直徑4.5厘米的腫瘤，需在兩星期內做手術，令人震驚。她自7月初開始接受電療共30次療程，一星期5次。

她今天在facebook表示，今早終於完成了最後一次電療，她說：「今早在羅文的《激光中》歌聲下離開一號電療室，再次感謝腦外科馮醫生、腫瘤科黃醫生、電療室各技術人員及聖德肋撒醫院的醫護人員，讓我在激光中順利和安心地度過整個療程。」她表示，自從6.16遊行開始回到街頭，很多市民仍擔心其健康狀況，令她過意不去，故決定開始健身，準備面對6星期的電療過程和副作用。

她又表示由4月得知患上腦瘤，至7月開始電療，患病歷程與整個反修例運動重疊，只能醫院和家裏看著手機、電視和報紙，加上佔中發起人戴耀廷、陳健民、專業議政立法會議員邵家臻及社民連副主席黃浩銘仍在獄中，慨嘆自己未能為反修例做得更多而內疚。她又在文章標籤著：「#我不會再讓大家擔心」和「#香港人加油」。

她說，昨日百萬人風雨同路參與遊行，政府仍繼續冷處理，她勉勵香港人互相打氣，不氣餒、不放棄，人大8.31決定五周年當天再上街，毋忘「反送中」和雨傘兩場運動的初衷。