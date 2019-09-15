【9.15遊行】政總猛烈攻防一小時　燃燒彈擊水炮車　橡膠子彈出動

民陣原定今日（15日）發起遊行遭警方反對且上訴被駁回，惟今午仍有大批穿黑衣的市民於銅鑼灣集合，號召「港島行街」，按照原有遊行路線出發，並於多區爆發警民衝突。 接近下午5時，大批非法示威者與警方於政府總部外一帶對峙，隔着一堵長長的水馬長城，雙方展開長達一小時的猛烈攻防戰。警方施放多枚催淚彈驅散非法示威者，更一度疑發出橡膠子彈，並出動水炮車向人群噴射顔色水柱；示威者則不斷將催淚彈掟回政總範圍之內，又向政總内投擲汽油彈及磚頭，侊如戰場。

下午約5時半，水炮車在政總一帶射水，包括藍色水。（羅君豪攝）

警方水炮車、催淚彈、橡筋彈齊發

約下午5時30分，一輛水炮車向添華道方向前往，駛至政總外，向在場的非法集結示威者遠遠射去。首次發射的水柱並無任何顏色染料，有前線記者及其攝影儀器「中招」，隨後有示威者向水炮車方向投擲汽油彈，水炮車車身被擊中，一度被猛火燒着。另外一輛水炮車則由百名防暴警護送，由中環方向推進，現場氣氛緊張。

下午約5時半，水炮車被汽油彈扔中。（盧翊銘攝）

約下午5時50分，兩輛水炮車在政總對出、夏愨道位置會合，向非法集結示威者方向推前，示威者隨即後退。水炮車向夏愨道位置方向發射藍色水劑，水柱令海富大橋的外牆亦染上藍色。防暴警同時向前推進後，示威者疑投擲汽油彈，防暴警再舉黑旗及橙旗，再多次施放催淚彈。現場煙霧彌漫，警方短距離發射多枚催淚彈，加強驅散力度。

示威者投擲多枚汽油彈 消防員閘内戒備隨即滅火

約下午5時16分，警方疑於政總外發射了一枚橡膠子彈。約下午5時20分，政總外有示威者朝水馬陣内投擲汽油彈，火光四起，消防員在政總閘内隨即澆水，將火種撲熄，防暴警將防線退後。

下午約5時20分，有示威者向警察方向扔汽油彈。（盧翊銘攝）

有警員在水馬陣内立刻投擲催淚彈還擊，更一度走到水馬陣最前投擲，有催淚彈擲中水馬陣外示威者的雨傘，場面驚險，示威者嘗試以水淋熄，並把催淚彈投擲回水馬陣内。另一批示威者就在政總東翼外，向政總位置內噴滅火筒，亦持續向行人路倒肥皂。

同時，防暴警在政總高處平台連番發射催淚彈驅散，形成了長達一小時的攻防戰。