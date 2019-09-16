【逃犯條例】有指北京透過國企控制港經濟　邱騰華：過份憂慮

商務及經濟發展局局長邱騰華今日（16日）形容，北京盼加強控制港企從而控制港經濟的說法是過份憂慮，他指內地企業一直透過在港上市成為香港公司，甚至有國企比本地公司的歷史更長，他強調不論來自何地的公司，來到香港都是用公平形式按香港規則運作。

有報道稱 國資委要求國企加強控制香港企業

《路透社》日前引述消息報道指，國務院國有資產監督管理委員會（國資委）在深圳與國企代表會面，要求國企加強對本港企業的控制。

《蘋果日報》亦報道，國資委上周三安排與林鄭月娥在禮賓府單獨會面的環節，針對討論央企未來在港發展的計劃。行政長官辦公室之後發表澄清聲明，指《蘋果》的報道與事實不符，毫無根據，又表示「一帶一路高峰論壇」舉行期間，林鄭也有與其他國家的代表會面，這是行政長官和官員的日常工作之一。

邱騰華表示，很多跨國或大多型投資項目的資金來自多方面，亦以香港作為商貿平台來融資。（彭毅詩攝）

邱騰華：內地企業看重香港專業服務

邱騰華今早出席活動後回應林鄭與央企的會面，指「一帶一路高峰論壇」獲全球企業參與，央企是「一帶一路」的主要成份，今次國資會帶則同三十多個央企來港。

他表示，近年內地大型企業看重香港的專業服務，但有關合作不只來自某一地方，很多跨國或大多型投資項目的資金來自多方面，亦以香港作為商貿平台來融資。

國企在港有長歷史 強調所有企業公平運作

他又認為，北京盼加強控制港企從而控制港經濟的說法是過份憂慮，指內地企業一直透過在港上市成為香港公司，甚至有國企比本地公司的歷史更長，他強調不論來自美國、英國等地的公司，來到香港都是用公平形式按香港規則運作。

邱騰華（右四）早上出席生產力促進局的活動，表示：「相信大家願意走出一步、願意係現時社會環境之下尋求出路。」（彭毅詩攝）

認為美國清楚與港關係 要求不干涉香港

至於美國國會有機會通過《香港人權和民主法案》，邱騰華認為，美國是香港的重要大伙伴，美國自身亦清楚在香港賺取最大的貿易順差，但港美非只得金錢或貿易的關係，社會、經濟至文化上亦有交往，但每國政府都要尊重其他地方的情況，所以港府要求全球國國會或政府不要干預香港，香港也不干預別國。

他相信，香港與對外的關係建基於互惠互利，香港有絕對的自身利益維持一國兩利和高度自治，這是香港行之有效和成功的因素，香港的海外辦事處將繼續聯繫世界經濟體系。

他早上出席生產力促進局的活動，致辭時提及香港的內憂，他指現時的內憂影響很多行業，政府將盡其所能：「自己人嘅事無嘢係唔可以解決、無嘢唔可以坐低落嚟慢慢去做，政府當然有自己不足嘅地方，但相信大家願意走出一步、願意係現時社會環境之下尋求出路，我相信無論係各行各業嘅人都有呢個心願。」