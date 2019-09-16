【逃犯條例】陳淑莊聯合國發言　指港警濫暴　警方：對指控表遺憾

公民黨立法會議員陳淑莊今天（16日）應邀出席聯合國人權理事會第42次會議，並在會議發言一分半鐘。陳淑莊在發言中，懇請聯合國人權事務高級專員支持，召開緊急會議及成立調查委員會調查警隊濫權，以保障香港人的人權，並質問：「為甚麼中國仍可以成員國身份安坐在人權理事會？（Why is China sitting here as a member of this Human Rights Council?」 不過，警方對陳淑莊的指控表示非常遺憾。警方指，自今年六月以來，香港發生一連串的示威活動，而這些示威活動越演越烈，暴力逐步升級，「面對示威者目無法紀的違法行為，警方一直保持高度克制，務求令社會恢復秩序，市民大眾的生命安全得到保障」。

陳淑莊指，今天是反修例運動100天，警方發射超過2000枚催淚彈，又提到警方以「曱甴」形容示威者。（聯合國片段截圖）

即將接任民主派會議召集人的陳淑莊下午六時在會議發言，陳淑莊以香港立法會議員、民主派人士和律師身份發言，她形容香港正陷入人道危機邊緣，批評香港警方以「暴力」對付「民主運動支持者」，形容暴力程度不斷升級，又指被捕人士遭警員虐打和羞辱，其中一名女示威者早前公開指控警方。有女示威者公開控訴，曾遭受無理及侮辱性的全裸搜身，又提到很多被捕者遭刻意阻撓，被捕後無法及時接受治療和法律援助。

陳淑莊指，今天是反修例運動100天，警方發射超過2000枚催淚彈，又提到「8.31太子站事件」，「防暴警察進入地鐵襲擊無辜乘客，指稱他們是換了衣服的『暴徒』。」陳淑莊提到警方以「曱甴」形容示威者，並將執法行動形容「滅蟲（Pest Control），陳淑莊認為，現時沒有任何跡象顯示警察會自我克制，認為全因香港沒有民主。

陳淑莊懇請聯合國人權事務高級專員支持他們向人權理事會提出的請求，就修例風波召開緊急會議及成立調查委員會，保障香港人的人權，並斥：「為甚麼中國仍可以成員國身份安坐在人權理事會？（Why is China sitting here as a member of this Human Rights Council?」

警方發聲明回應指，對陳的指控表示非常遺憾。警方指，自今年六月以來，香港發生一連串的示威活動，而這些示威活動越演越烈，暴力逐步升級，示威者在多區大肆進行破壞，投擲汽油彈，四處縱火，癱瘓交通。面對示威者目無法紀的違法行為，警方一直保持高度克制，務求令社會恢復秩序，市民大眾的生命安全得到保障。



警方發言人表示，警方在使用武力方面有嚴格的指引，所使用的武力必定是為完成合法任務而須使用的最低武力。警務人員在使用武力前，會在情況許可下向對方發出警告，示意將使用武力；並會在實際可行的情況下，讓有關人士有機會遵守警方的指令。當使用武力的目的已達，警方會停止使用武力。



發言人又說：「陳議員在發言中提及警方的羈留搜查程序以及被拘留人士的權利。警方重申，一向尊重被拘留人士的權利，在不會對調查工作或司法程序造成很可能出現的不合理延誤或阻礙的情況下，警方會盡快安排被拘留人士與親友及律師聯絡。此外，警方在醫院調查任何個案或進行任何行動時，並不會阻礙任何人士接受治療，同時絕對尊重病人私隱，以及任何人士應有的其他權利。就羈留搜查方面，警方有既定的程序及指引，必定要有合理原因才會考慮進行脫衣搜身，搜身時亦只會安排與被搜身人士為同一性別的警務人員進行 。」

「至於陳議員指有被捕者被警察施暴及羞辱，警方已多次澄清，沒有收過任何正式的報案或投訴。警方對於此等無證據的嚴重指控非常重視，亦對該等消息來源存疑。警方再次呼籲任何人若有真憑實據，必須作出舉報，讓警方可以跟進調查。而陳議員指控警方以布袋彈射向一名女子，令其一隻眼失去視力，警方嚴正指出，有關個案仍在調查中，亦正牽涉一項法庭程序，故在未有調查結果前，任何人士也不應對事件妄下結論。」