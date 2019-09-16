【逃犯條例】反對勢力進逼　施永青：北京或放棄「一國兩制」

中原集團主席施永青今日（16日）發表專欄，談及印度結束克什米爾的自治地位而納入中央控制，未如印度政府當初承諾交由當地人民投票決定。他指若此例子投射在香港，縱使北京現在不打算這樣做，「但香港的反對勢力正迫使北京走向這一步。與其讓親西方的勢力控制香港，北京可能寧願放棄『一國兩制』」。

施永青指出，英國結束南亞洲大陸的殖民統治後，原為獨立土邦，位處印度北部鄰近巴基斯坦東部的克什米爾，因有近七成克什米爾人信奉伊斯蘭教，傾向乘機加入巴基斯坦，但遭信奉印度教的土邦王室反對，最終當地民衆在巴基斯坦的慫恿下組織了一支解放軍不再聽從王室的指令，令王室只好向印度求救，引起印巴第一次克什米爾戰爭。

戰爭由1941年起，經歷接近八年才停火，到1956年，印度正式把它佔領的地區納入查謨—克什米爾邦，允許當地擁有獨立議會，有一定自治權。印度還承諾當地人民，有關克什米爾的前途，會讓當地人民投票決定，但60年來一直存在零星衝突。施永青文中提及自己曾到克什米爾達爾湖區旅遊，覺得當地氣氛十分緊張，相信當地人民的反抗從來沒有真正平息過。

印度違背承諾 未經同意廢除憲法條文收回自治權

施永青續指，在當地人民未完全臣服下，印度政府突然違背承諾，在未經地方邦議會的同意下，直接由聯邦政府的會議通過廢除《印度憲法》第370條，收回查謨—克什米爾的自治權，印度憲法將全面適用於克什米爾。他指倘若把相同情景投射到香港，等同於全國人大常委會在會議上通過廢除《基本法》，宣布中華人民共和國的法律同時在香港生效，香港將成為中國的一部分，不再是一個特區。「這屬於中國的內政，外國無從干預。」

他在文中最後稱，北京現時當然不打算這樣做，但香港的反對勢力正迫使北京走向這一步。他又指，與其讓親西方的勢力控制香港，北京可能寧願放棄「一國兩制」。