【9.15衝突】攝記協：多名記者被中年男子襲擊　斥警方未持平執法

修例風波愈演愈烈，民陣原定昨日（15日）發起遊行，惟警方發反對通知書，之後大批市民應網上呼籲，昨午由銅鑼灣遊行至金鐘、中環一帶，結果演變成警民衝突。到晚上，又有多名自稱「福建人」的男子，在北角、炮台山一帶，無差別攻擊市民、記者。 香港攝影記者協會今日（16日）發聲明，表示昨晚多名中年男子，在北角及炮台山一帶，無差別攻擊記者，多人被拍打鏡頭、用利器或棍棒指嚇，惟警方未有制服暴力份子，甚至無理拘捕浸會大學「廣播新聞網」的一名記者。攝記協表示，對警方未能持平執法感憤怒，「促請政府成立獨立調查委員會，正視警員濫權和失當行為。」

晚上約8時許，炮台山一帶發生衝突的地點，有人懷疑向記者吐口水。（香港01記者攝）

攝記協聲明指，昨晚8時後，示威者退至北角及炮台山一帶，期間多名中年男子持武器襲擊現場記者，當中兩名光頭男子在現場多次以拳腳揮打記者，多名記者受襲，雖然警方曾截查二人，但他們獲放行後，再次襲擊記者，之後警員再拉走二人，終於有一人被捕。聲明續指，一名被該男子打傷的《大公報》記者，被警員搜查隨身物件；另有攝影記者被警員要求查看身份證。

聲明又提到，一名無綫電視新聞部的攝影師在採訪期間，亦被該批中年男子踢中盤骨；另一名無綫記者則被該批人士噴灑燒酒。此外，有6名記者被警員截停，要求出示記者證和身份證，以及搜查隨身物品，其中一名浸會大學「廣播新聞網」的記者，袋中有一把餐刀，即使記者解釋為早前外出時用作切月餅，仍被警員指「持有攻擊性武器」帶上警車。聲明續指，在搜查期間，現場警員用警盾阻擋其他記者的鏡頭，批評刻意阻礎採訪。

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攝記協表示，警方在記者會上，曾向公眾稱對任何暴力都會果斷執法、一視同仁，但現場大批防暴警察多次目擊該批男子的暴力行為，卻未有制止及拘捕，反而以不同理由，截查在場的記者，並用警盾遮擋鏡頭，惡意阻礎採訪，嚴重侵害新聞自由，「（攝記協）對執法者未能持平執法表示憤怒，促請政府成立獨立調查委員會，正視警員濫權和失當行為」。