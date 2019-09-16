【逃犯條例】林鄭指經濟雪上加霜　籲包容對話：一定會跨過難關

特首林鄭月娥今天香港中華出入口商會慶祝中華人民共和國成立七十周年酒會，她在酒會中致辭，提到香港在過去數月面對極為嚴峻的局面，對經濟、民生、對外經貿關係、旅遊、零售等無可避免產生負面影響，令香港下行的經濟情況進一步惡化，「甚至可說是雪上加霜」。 林鄭指，自回歸以來，國家一直給予香港特區莫大的支持和信任，指儘管現時社會上看來風雨飄搖，但她相信在中央的支持下、在社會各界的包容和理解下、在政府與各方展開真誠對話後，定能跨過難關。

特首林鄭月娥今天（16日）出席香港中華出入口商會慶祝中華人民共和國成立七十周年酒會。（政府新聞處）

林鄭：我們一定會跨過難關

林鄭今天出席中出商會舉行的酒會，事前未有邀請傳媒出席，政府新聞處於傍晚六時就林鄭致辭內容發新聞稿。

林鄭提到，目前香港正處於外憂內患之際，受到中美貿易戰的影響，香港進出口貿易、運輸物流業和相關行業前景仍然困難，加上過去數月香港面對極為嚴峻的局面，對經濟、民生、對外經貿關係、旅遊、零售等無可避免產生負面影響，令香港已下行的經濟情況進一步惡化，「甚至可說是雪上加霜。」

林鄭指，特區政府十分關注中小企及市民在疲弱的經濟環境下所承受的壓力，提到財政司司長陳茂波在上月宣布了一系列「撐企業、保就業、紓民困」的支援措施，希望能夠幫助企業和市民面對經濟下行帶來的挑戰。

林鄭指，自回歸以來，國家一直給予香港特區莫大的支持和信任，指儘管現時社會上看來風雨飄搖，但她相信在中央的支持下、在社會各界的包容和理解下、在政府與各方展開真誠對話後，定能跨過難關。