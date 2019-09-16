【逃犯條例】林鄭邀區議員對話　泛民大黨全杯葛　新同盟場外抗議

《逃犯條例》修訂爭議至今尚未平息，特首林鄭月娥早前稱會走入社區與市民對話，民政事務處上周五（13日）向全港區議員發邀請信，邀請區議員於周三（18日）晚上7至9時出席「對話會」，與特首與部分主要官員會面。 各泛民政黨已揚言杯葛對話會。民主黨決定該黨37名區議員均不會出席對話會，批評「對話會」純屬公關策略，看不到實際意義，亦看不到林鄭政府有誠意認真聆聽社會各界的聲音。 擁有12席民協和新民主同盟亦表明不會出席。其中新同盟立法會議員范國威表示，該黨將會到對話會場外示議，諷刺是次對話會和「林鄭的虛偽」。

民政事務處向十八區區議員發邀請信，邀請區議員本周三晚上七時至九時，在政總與林鄭和部分官員會面，信中提及，區議會是連繫特區政府與市民的重要橋樑，並強調政府十分重視區議會的意見。

擁有37個區議會議席的民主黨傍晚發聲明，決定該黨全體區議員不會出席對話會。（資料圖片／盧翊銘攝）

民主黨：「對話會」純屬公關策略

擁有37個區議會議席的民主黨傍晚發聲明，指決定該黨全體區議員不會出席對話會，批評是次的「對話會」純屬公關策略，看不到實際意義，亦看不到林鄭政府有誠意認真聆聽社會各界的聲音，又重申港人五項訴求已非常清晰，直指：「若林鄭月娥不打算回應五大訴求，民主黨與林鄭政府之間並沒有什麼需要對話。」

擁有12席的公民黨日前亦決定，將會全體杯葛林鄭月娥「對話會」。（資料圖片／羅君豪攝） 公民黨指政府誠意欠奉 擁有12席的公民黨日前亦決定，將會全體杯葛林鄭月娥「對話會」，指對話會亦有兩小時，平均每位議員只有不多於16秒發言時間，直指安排已經反映出政府誠意欠奉，相信參與「對話會」亦難以有實質作用，又指若「對話會」如非為討論如何落實「五大訴求」而設，做法對於解決現時緊張的社會形勢並沒有幫助。



民協同樣決定杯葛對話，該黨主席施德來（前排左二）表示，政府自從提出修例至今，林鄭及其管治團隊毫無問責承擔。（資料圖片／羅君豪攝） 民協：猶如「大龍鳳公關騷」 同時有12席的民協同樣決定杯葛對話，該黨主席施德來表示，政府自從提出修例至今，林鄭及其管治團隊毫無問責承擔，指林鄭月娥安排2小時招待450多位區議員，形容這只是「大龍鳳公關騷」。施德來又指，林鄭作為問題根源的源頭，對於警方濫用武力視而不見，認為林鄭及政府必須以虛心誠意回應民間「五大訴求」，徹查警方濫用武力，高官問責下台，才可化解當前社會危機和展示對話誠意。

范國威批評對話會不只沒有誠意，甚至認為林鄭「擺民主派上枱」。（資料圖片／羅國輝攝） 新同盟將到場外抗議 新同盟范國威則批評，對話會不只沒有誠意，甚至認為林鄭「擺民主派上枱」，透過邀請民主派出席對話會，藉此宣稱社會已重回正軌，將政治矛盾拋諸腦後。他表示，該黨將會到「對話會」場外示議，諷刺是次對話會和林鄭的虛偽。



柯耀林表示，正向聯盟內12名區議員了解意向。（資料圖片／盧翊銘攝） 工黨、區政聯盟將商討最終決定



有3名區議員的工黨將於今晚召開執委決定去向。工黨副主席麥德正表示，他個人傾向不出席，待諮詢黨內執委會作最終決定。 區選聯盟召集人柯耀林表示，正向聯盟內12名區議員了解意向，需整理各區議員的意向再作決定，但強調聯盟傾向集體行動。 街工立法會議員梁耀忠今天在facebook表示，他與該黨另一名區議員梁志成均不會出席「對話會」。梁耀忠批評林鄭迴避的「五大訴求」，「對話會」只會淪為公關花招，無助紓解近期日趨嚴重的社會不滿。。

梁耀忠指街工兩名區議員不會出席對話會。（資料圖片/鄭子峰攝）

實政圓桌有區議員不出席

實政圓桌葵青區議員徐曉杰表明不會出席，他指除了對話時間不足外，市民和實政圓桌的方向和立場一直十分清晰，又指實政圓桌立法會議員田北辰修例風波開始已建議特首「撒回」，近期亦公開呼籲成立「獨立調查委員會」，但林鄭一律不聽意見，「田生去講都無用，唔覺得我當面再講一次有咩效果。」