【逃犯條例】林鄭：對穆迪下調評級展望感失望　籲盡快止暴復序

剛過去的周六、周日，各區再次爆發激烈衝突，其中在周日，白衣人與黑衣人於北角互毆，爆發大亂鬥，白衣人更出動摺凳、菜刀，警方的執法行動再次受到質疑，特首林鄭月娥今天（17日）早上出席行政會議前將見傳媒。 她表示，不同政見人士應該和平理性表達意見，訴諸武力只會令問題越來越複雜，社會撕裂分化更嚴重；又指將於下周舉行首場社區對話。

(盧翊銘攝)

行政長官林鄭月娥表示，見到激進人士大肆破壞港鐵設施，危害社會安全，她又指，看到不同地區、不同政見人士表達意見時出現口角，繼而動武引起爭執。她呼籲，香港是和諧包容社會， 不同人士要用和平方法享有表達自由，訴諸武力，會讓問題越來越複雜，令社會撕裂深化，令進入入復修社會撕裂的路，越來越困難。她有指，不同人士都會報警處理衝突，她認為，警方維護治安、執法時是「一視同仁」，她稱，坊間對警隊及不公道批評，她極不認同，她肯定警隊工作困難，因要將躁動的人士，以和平方式處理不容易。

她又談到早前約見區議員，她指，這場見面並非早前公布的4個行動中，走入社區直接對話。她稱，這種走入社區對話，是希望和不同政見人士交流，聽取意見。她又稱，過去一直履行行政長官工作，有責任聆聽不同背景人士意見，而大部分會面閉門進行，是希望對方在無拘束下表達意見，「這種見面超過100場，甚至有參與示威人士，我都願意聽」。

她指，區議員是民意代表，民政事務局認為有需要讓議員與特首交流，故安排了會面。她又指，她正籌備2019年施政報告，感謝各界願意出席施政報告諮詢會，目前有關諮詢進行了20場，也大多閉門進行，她又稱自己昨天參與了土地房屋議題的會面，全程4小時，30多位朋友「暢所欲言」，就特區政府因房屋、土地短缺而採取的措施交流意見。

她補充，對話方式經過10多日籌備，對話平台有幾個大原則，第一，對像要廣泛、不分階層、不分立場。

第二個大原則是盡量公開、透明，讓傳媒可於現場採訪。第三，是開放的，沒有特定議題，傾房屋或教育的議題，希望可以「百花齊放」，而政府並不是唯一建設平台，亦歡迎社會各界提供更多平台，鼓勵更多對話，因為對話總比對抗好易。而對話過程中，可互相深入了解大家不同的看法，在過去這兩個星期亦有聽取了如何構建這個溝通、平台。

而三種形式將同步進。第一種於不同地區進行，讓市民報名參與，盡量是公開的，視乎個別場地大小，預計大約100至200人，若市民報名人數多，會抽籤分配。第一場這類落社區形式對話，將於下星期舉辦，稍後有關同事會公佈詳情。

第二種是隨機抽取不同年齡階層參與對話，林鄭稱這種形式比報名參加，更有代表性 ，務求更加多角度。第三種是，與來自不同界別的朋友深度對話，每場對話20人，6月開始試行這種對話，林鄭認為效果不錯。

她又稱， 8月底公布構建對話平台以來，收到不少民間組織邀請對話，如情況許可，都會積極參與民間籌建的平台。不過，他又強調，對話平台不代表不需要嚴正執法，因放在眼前仍然需要遏止暴力，嚴正執法方面會繼續堅持工作。

林鄭表示不同意評級機構穆迪調低香港的展望評級的理據，近月的社會動盪及暴力行徑，才會影響香港營商環境，因此她指香港應盡快停止暴力及恢復秩序。



林鄭月娥（資料圖片/高仲明攝）

民陣9.15遊行遭警方反對而取消，惟昨日仍有大批示威者於港島區聚集，入夜後持不同政見人士在北角、炮台山一帶爆發毆鬥，警方拘捕24男5女，包括7名為當區人士，警方否認偏幫福建幫或白衣人。其中，警方昨日在明園西街以警盾為被捕人遮面，做法備受質疑。而在昨天，不同傳媒昨天接獲一封政府內部電郵指，政府將成立對話辦公室，由退休高官、前創新及科技局常任秘書長卓永興出任總監，主管對話平台工作，辦公室會設於政策創新與統籌辦事處內，其職責是協調官員與民間溝通事項；料相關事宜將成記者追問的焦點。