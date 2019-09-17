【逃犯條例】林鄭下周辦首場社區對話　任市民報名　三種平台形式

政府修訂《逃犯條例》及警方處理示威時被指濫權所觸發的連串暴力衝突延棉超過3個月。行政長官林鄭月娥早前承諾會構建民間對話平台，及與一眾問責官員走入社區，與市民對話。惟她日前約見全體400多名區議員見面2小時備受批評，外界普遍指她以此舉與社會對話，是欠缺誠意。 林鄭今早（17日）出席行政會議前見記者時，主動提及此事，她澄清，約見區議員並非早前宣布撤回修例時，提出的四大行動中「走入社區」的動作；又指會面是民政事務局局長安排。她又透露，對話平台有多個原則，包括對象廣泛不分階層、立場；公開透明讓傳媒在場採訪；及議題開放，「希望百花齊放」。 至於對話平台形式，她就指有三種。其一，是在不同地區，由市民自由報名參與，人數約100至200人，最快下個星期舉行；其二，是隨機抽取不同年齡階層市民參與對話，林鄭形容這種形式更具代表性；其三，則是如6月以來採取過的方法，約見「來自不同界別的朋友」進行「深度對話」，每場對話人數約20人，林鄭形容這種形式「效果不錯」。

林鄭澄清，約見區議員，並非早前宣布撤回修例時，提出的四大行動中「走入社區」的動作。（盧翊銘攝）

林鄭談到早前她約見區議員會面。她指，這種見面並非早前公布的4個行動中，走入社區直接對話的形式。她稱，對話是希望和不同政見人士交流，聽取意見。她又稱，過去一直履行行政長官工作，有責任聆聽不同背景人士意見，而大部分會面閉門進行，是希望對方在無拘束下表達意見，「這種見面超過100場，甚至有參與示威人士，我都願意聽」。

她指，區議員是民意代表，民政事務局認為有需要讓議員與特首交流，故安排了會面。她又指，她正籌備2019年施政報告，感謝各界願意出席施政報告諮詢會，目前有關諮詢進行了20場，也大多閉門進行，她又稱自己昨天參與了土地房屋議題的會面，全程4小時，30多位朋友「暢所欲言」，就特區政府因房屋、土地短缺而採取的措施交流意見。

她補充，對話方式經過10多日籌備，第一個原則是，對話平台是對象廣泛，不分階層立場；第二個原則是公開透明，讓傳媒在場採訪；第三個原則，則是議題開放，「希望百花齊放」。她又稱，政府並非唯一建立平台的一方；呼籲社會建設更多不同平台，「對話肯定比對抗好」。

她又透露構建對話平台的三種形式： 1. 在不同地區舉行，由市民自由報名參與，對話盡力公開，人數為100到200人，如太多人報名，則會抽籤分配名額，最快下個星期舉行。 2. 隨機抽取不同年齡階層參與對話，林鄭稱這種形式比報名參加，更有代表性 ，務求更加多角度 3. 與來自不同界別的朋友深度對話，每場對話20人，6月開始試行這種對話，林鄭認為效果不錯。

林鄭將於下周舉行首場社區對話。(盧翊銘攝)

她又稱， 8月底公布構建對話平台以來，收到不少民間組織邀請對話，如情況許可，都會積極參與民間籌建的平台。

林鄭強調，對話平台不代表不需要嚴正執法，因放在眼前仍然需要遏止暴力，嚴正執法方面會繼續堅持工作