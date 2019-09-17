【逃犯條例】前監警會委員鄭承隆：可向警員發臨時編號供市民核實

反修例風波持續數月仍未止息，警方的部分行為亦引發爭議。在昨日（16日）的警方記者會上，警方警察公共關係科高級警司江永祥在回應市民如何分辨便衣警、休班警察時稱，現場市民可以「拭目以待」，表示若有警車來接應的，則一定是真警察。 前監警會委員鄭承隆在接受港台節目《千禧年代》訪問時表示，現時警民關係緊張警方解釋絕不理想，若警方擔心前線警員被起底，警方可考慮向執勤警員派發一次性或者臨時編號，供市民向核實身份以釋除疑慮。

監警會前委員鄭承隆表示，警民關係去到這個地步，應該主動釋除公眾疑慮。（資料圖片）

鄭表示，警員未必需要向圍觀群眾展示委任證，但應該向被拘捕者表明警察身份，強調警方應該讓市民正公平執法。

當提及有便衣警員拘捕相關人士後，安排被捕者乘坐普通車輛離開，他認為警方有關「乘坐警車便是真警察」的言論絕不理想。他表示，《警察通例》要求軍裝警務人員在情況許可情況下，應出示委任證，認為警員制服被捕人士後、等待車輛載走被捕者期間，可主動向被捕者出示委任證。他建議，警方考慮為執勤警員分發臨時編號或一次性號碼，讓市民可核實警察身份，而不會直接得到警員其他資料。

在9月15日港島區衝突中，有白衣人士在被警察拘捕後，雙手握住警察圓盾遮面上車。警方曾解釋這是因為白衣人要求不願上鏡，鄭承隆認為警方說法非常勉強，因為過去警方拘捕示威者時，有將被制服示威者的臉對向鏡頭，認為這或會讓民眾覺得警方做事有偏頗。