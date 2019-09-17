【逃犯條例】 民主黨到警總示威　宣布成立國際制裁暴警小組

民主黨數十名成員今日(17日)到警察總部示威，表示對近月警隊濫暴及「警黑合作」不滿 ，並重申要求成立獨立調查委員會。民主黨主席胡志偉宣布，民主黨成立國際制裁暴警小組，小組成員如立法會前議員何俊仁、 劉慧卿等人，會向國際社會指控違反人權的政府官員及警隊高層，並呼籲國際社會作出制裁。

林卓廷質疑，警方近月多次用致命武力對待市民的必要性，亦批評警方在日前炮台山放走施襲者及以盾牌遮面是執法偏頗，並認為警方「濫捕」及執法偏頗不是單一事件。（劉錦華攝）

胡志偉補充，該小組會到美國及歐盟國家等地進行遊說。遊說工件包括，就違反人權及自由的官員及警隊人物制定制裁名單及收集相關證據，繼而令國際社會有相關資料跟進，展開工作維護在港利益，制裁及懲處政府及警隊人物。胡志偉稱，歐美中有不少國家有相應法規懲處違反人權的政治人物及機構，民主黨亦會到這些國家，按照其規範展開促請制裁的遊說工作。

胡志偉表示，6月9日至今警隊「濫暴濫控及暴力令社會造成很大反響」，他引述一項問卷調查，指接近半數香港市民對警隊的評分為零分，稱證明了香港警察已失去公信力，成為了政府嘗試止暴制亂的代價。他重申，只有成立獨立調查委員會才能令警隊重建公信力，更稱如果政府依然拒絕成立，民主黨會反對一切有關警隊的撥款，因為市民不值得用公帤支持一隊「不維護市民利益的治安隊伍」。

他批評日前警方未有在炮台山當場拘捕手持武器並施襲的人士，稱若果警方執法不公，警民衝突只會變本加厲。林卓廷質疑，警方近月多次用致命武力對待市民的必要性，亦批評警方在日前炮台山放走施襲者及以盾牌遮面是執法偏頗，並認為警方濫捕及執法偏頗不是單一事件。

示威結束後不少民主黨成員嘗試在警察總部外的水馬貼上口號，立法會議員林卓廷及尹兆堅等人未有理會警方勸喻，繼續貼上口號。有民主黨支持者向警方指罵，警方未有採取任何行動，示威者其後和平散去。