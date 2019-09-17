【逃犯條例】尖東5星級酒店入住率跌至一成　職員：經理改去洗碗

因《逃犯條條》引發的警民衝突已超過100日，現時香港有甲乙級中價酒店超過300間，房間數目超過8.5萬，但由於本港局勢未明朗，來港旅客人數料仍會下降。酒店及餐飲從業員協會於8月底就酒店入住率下降之下，對職員在收入及前景信心帶來的影響進行問卷調查及電話訪問，有指不少公司由過往暑假恆常的九成入住率，暴跌至三成或以下，更有5星酒店的單日入住率只有一成多，有部分酒店進行相應對策，關閉部份樓層做大清潔或維修。 在油尖旺區五星級酒店工作的職員阿龍表示，公司於今年8月起的入住率下降至三成，現時仍未見有起色，不單止已經停止所有兼職職員工作，現職員工亦要到不同崗位協助，希望共渡時艱，「平時都未見過着西裝嘅前台經理去餐飲部洗碗幫手，今次真係第一次見。」

工會呼籲酒店方面會盡一切能力與辦法，與從業員共渡時艱。（梁煥敏攝）

酒店及餐飲從業員協會於8月底就酒店入住率下降，對職員在收入及前景信心帶來的影響進行問卷調查及電話訪問，發出1345份問卷，得到438個回應，回應率只有約四成。

酒店及餐飲從業員協秘書長葉柳青表示，不少酒店受入住率下跌影響，九成受訪者表示要清例假、大假，亦陸續僱員表示公司要求放無薪假，有77%受訪者表示需放1日至4日無薪假，此外，46%受訪者表示，收人已經或將會受影響，當中83%表示，收入減少1000元至3000元不等。葉表示，由於不少酒店正進行不同措施「救亡」，包括推出更多的酒店住宿優惠及自助餐優惠，故此數字不時會有更新，但調查仍可反映出每間酒店的現況。

於油尖旺區的五星級酒店房務部工作的職員阿龍指，公司入住率大跌，為工作12年來情況最差，現時已經暫停所有兼職員工工作，現職員工亦不單單被要求清大假，並要協助到不同部門工作。他說：「八月份要求最少清4日，有啲人10月都清晒，之後可能要放無薪假，但公司未有指示，但好擔心。」



有五星級酒店職員（右）指，公司入住率大跌。（梁煥敏攝）

公司而家要『蝕住做』，唔敢再提花紅

阿龍説，現時公司的入住率下跌至三成，以往著上西裝打領帶的前台經理，後勤文職同事也調至前線工作，「平時都未見過着西裝嘅前台經理去餐飲部洗碗幫手，今次真係第一次見。」他感嘆由於酒店入住率低，員工明白到公司的困難，希望大家可以共同進退，也不介意，近日亦發現有港人家庭，一班朋友到酒店入住，多數會選擇星期五、六的時間，但明白到協助不算太大，「其實都係多唔足一成嘅人會來住，同埋多咗人去酒店食buffet。」他又説，今年初的農曆新年，公司發出大約兩個半月至三個月的花紅，雖然今年上半年的旅客入住情況不錯，但經過這三個月的情況而看，對來年花紅發放沒有信心，「公司而家要『蝕住做』，我哋當然唔敢再提啦！」

葉柳青又指，有從業員表示現在情況比較當年沙士還差，「沙士都係捱5個月，但現在示威行動都唔知幾時完，咁樣落去酒店都好難捱。」此外，有職員怕會直接影響明年的升職，加薪和花紅等。她説，若情況變差，從業員除了「四大皆空」外，有43%受訪者估計，公司或將會裁員，令他們普遍感到擔憂。「由於無客嘅時候，房務部嘅工作會相對減少，估計首當其衝會係呢個部門，即佔全酒店的五分之一。」但強調絕大部分的酒店盡量會避開裁員，希望可以共同進退，現時仍未有聽過有公司要減少人手。

葉期望酒店方面會盡能力與從業員共渡時艱，此外，期望僱主利用時機加強從業員的內部培訓，為行業復甦做準備，不要逼從業員放無薪假或裁員；政府提供免費技能提升課程及進修津貼，如接待新興市場侍酒員等課程，提升員工在特定方面的技能及招待旅客技巧，另外，望政府設立緊急失業援助基金，以薪金八成折算，上限為14,000元，幫助職工渡過難關。