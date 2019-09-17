【逃犯條例】許智峯踢保獲釋批濫捕　稱向盧偉聰及負責警民事索償

立法會議員許智峯周日（15日）晚上在北角馬寶道，據報處理一宗市民求助個案時，被警方以涉嫌「阻差辦公」當場拘捕。 許智峯已踢保獲釋，今日下午（17日）見記者，批評警方非法濫捕，稱已指示律師入稟區域法院，向警務處處長盧偉聰及負責的警司和警員民事索償。

踢保獲釋的許智峯批評警方非法濫捕，稱已指示律師向盧偉聰及負責警察民事索償。（截圖自民主黨直播）

許智峯被拘留約39小時後選擇「踢保」，獲無條件釋放，他指事件讓公眾看到警方沒有足夠證據和合理懷疑證明他犯法，故阻差辦公的指控極不合理。他表示，警方若有證據的話便提上法庭。

他認為非法濫捕嚴重，拘留期間已指示律師入稟區域法院，民事起訴警方非法拘捕和禁錮，發票將發給盧偉聰，以及下拘捕命令的港島區機動部隊警司和執行拘捕的警員。許智峯說，「要讓他們知道濫捕是會有後果」，絕不能姑息。

至於當日發生的事，許智峯指案件仍在調查，不能交代細節，但稱當晚見到十多名警員不合理搜捕幾個青年和夫婦，亦由於警察突然行動，令一名女士受驚和跪地痛哭，兩夫婦稱只是路過、不要打他們，許智峯見狀上前調停，警察著許智峯退後，許智峯指自己有跟從退後，之後又被指示「完全離開」，但許智峯指自己已距離兩夫婦四條馬路的位置，不可能阻礙搜查，不過警察堅持他離去。許智峯說，當時反駁他身為議員要履行職責，指出警察不可非法拘捕和任意搜捕，許智峯終被指阻差辦公被捕。

許智峯認為，「自己履行職責期間反被指阻差辦公，情況荒謬」，批評警方將傳媒和議員驅逐離場，令人不知警方在行使甚麼警權， 做法違反人權。