【政壇諸事町】政府資訊科技辦終於開facebook　不再「靠父幹」

創新及科技局旗下、掌管資料科技（IT）政策和網絡安全的政府資訊科技總監辦公室，終於開Facebook Page（專頁）啦！ 作為「直屬上司」的創新及科技局，早於2016年4月5日已開了Facebook專頁，「下屬」政府資訊科技辦又開一個新專頁，究竟會傳遞甚麼新資訊呢？

之前「借用」創科局專頁發布消息

其實政府資訊科技辦過去一直「借用」創新及科技局的專頁來發布資訊，可說是另類「靠父幹」，不過創新科技局旗下有很多部門，如果想要發布最新IT資訊，還是由政府資訊科技辦開設新專頁比較好。

介紹網絡保安、樂齡IT等資訊

新的專頁會分享政府資訊科技辦六大職責內的各項資訊，包括策略與政府資訊科技措施、法律架構及互聯網域名管理、社區措施和資訊科技服務、業務及產業發展、資訊科技基建及標準，以及資訊及網絡安全。

具體項目則包括IT與網絡保安、樂齡IT、無障礙網頁和流動應用程式（App）、政府Wi-Fi.hk服務等。

專頁開了3小時，即推出網絡保安資訊，介紹仿冒詐騙，即是透過偽冒電郵，進行一連串網絡攻擊，並偷走帳戶名稱與密碼、信用卡號碼、身份證號碼等資料，甚至盜用受害者身份再欺詐他人，也就是大家都聽過的釣魚電郵。

料會多談多功能智慧燈柱

政府資訊科技辦的專頁轉會介紹他們的工作，而近期社會頗多意見的多功能智慧燈柱就是他們旗下項目，相信將來資訊科技辦會在專頁多講智慧燈柱，希望能夠消除社會疑慮啦！