【港鐵出軌】通宵檢查發現新路軌裂紋　初步沒有發現外來異物

港鐵紅磡站昨日（17日）列車出軌，機電工程署署理助理署長張劍清在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，署方派員通宵視察事故現場，初步沒有發現外來異物，但發現一條新裂紋，令路軌斷裂和裂紋總數增至4處，包括兩處分別闊45毫米及30毫米的斷軌；以及兩處裂紋。他預計，整個調查過程要3到6個月完成，完成後提交報告。

機電工程署派員通宵視察事故現場，沒有發現外物，而最新發現的斷裂處總數，則增加到合共4處，包括2處斷軌，分別45毫米及30毫米；以及2處裂紋。（資料圖片/林振華攝）

張劍清表示，署方會派工程師做搜證調查工作，也有機會聘用海外專家調查。他解釋，機電署的調查與港鐵不同，將邀請獨立專家作專業判斷，調查過程不會與港鐵商討。他形容今次是「非常嚴重的事故」，港鐵出軌造成有人受傷，過往十分罕有，署方會努力找出事故成因。

他又指，昨日署方派人通宵監察維修，沒看到外來物，最新發現事故現場共有4處斷裂位置。最嚴重的一處，是一個45毫米的斷軌，新發現的一處，則是數毫米的裂紋。

張表示現時已要求港鐵進行全面安全測試，包括信號測試，此外也會要求港鐵以無乘客列車試行。至於到達紅磡站的列車則會減速，由時速40公里減至30公里，並要求改以人手操作。

被問及機電署的調查方向，他表示，會研究路軌為何斷裂，稍後將相關物料交給專家檢驗，但目前難言斷裂導致列車出軌還是出軌所致。另外，調查也會檢查度差、是否有組件鬆脫、車輪完整性等。