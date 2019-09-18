【逃犯條例】區議員投訴對話會規矩多　出發前搜袋惹反彈遭撤回

行政長官林鄭月娥上周五（13日）臨時邀請區議員數日後出席對話會，並要在三日內回覆，希望以對話方式解決修訂《逃犯條例》引發的社會問題。不過，由於時間之急，加上「對話」時間短，多個民主派政黨甚或建制派區議員已拒絕應約。 對話會今日（18日）舉行在即，有報名出席的區議員透露，政府為對話會設下多個條件，包括「鴨仔團」式出入政總、不可遞信或錄影等，他更獲告知乘車出發前要先搜袋，將「多餘的東西」暫存在民政事務處內，該區議員不滿此安排，事後致函特首辦投訴，終得到回覆撤回搜袋的安排。

與林鄭對話會舉行在即，有報名出席的區議員透露，政府為對話會設下多個條件，包括「鴨仔團」式出入政總、不可遞信或錄影等，他更獲告知乘車出發前要先搜袋，將「多餘的東西」暫存在民政事務處內，該區議員不滿此安排，事後致函特首辦投訴，終得到回覆撤回搜袋的安排。（資料圖片/羅君豪攝）

李月民是幾個已報名出席的元朗區議員之一，他周一獲元朗民政事務處署理民政事務專員的通知，指出席的區議員要4時半（現改至5時）先到元朗民政處集合，屆時將會檢查隨身袋，「多餘的東西」會暫存在民政事務處內，李月民問何謂多餘的東西，對方沒有仔細舉例。

署理民政事務專員亦告知他上車後不可早走或晚走，對話會完結後需原車回到元朗。

對話會亦設下其他限制，李月民原打算沒有機會發言的話，便向林鄭或官員遞信，但獲告知席間不可以這樣做，亦不可錄影。

今次對話會歷時兩小時，未必個個能發言。李月民獲知會對話會前，每名區議員將獲發一張牌用作抽籤之用，被抽中的才可在席間發言，至於多少人可得發言機會，發言時間又多長等則未有交代。

面對種種限制，李月民昨早致函特首辦反映，指若政府拒絕在「對話會」接信，即完全違反「互相尊重」的對話平台原則，又批評搜袋的做法是將區議員「當賊辦」。

李月民之後收到民政處的回覆，指特首辦已收到他的意見，決定取消搜袋的程序，至於遞信和錄影限制，民政處亦態度放軟，指他可嘗試遞信，但不擔保成事，而錄影雖然仍然禁止，但沒他人看到的情況下則不理。

沙區區議員趙柱幫亦會出席對話會，他同樣收到沙田民政事務處通知，出席對話會須乘民政處安排的車輛到政總，因其他車輛不能進入政總，沙田區議員則要在5時半在沙田民政處集合。至於其他限制，趙柱幫指民政處沒有交代。