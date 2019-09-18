【政壇諸事町】貼抗日紀念碑塗污相　民建聯fb炒車疑雲峰迴路轉

今日是九一八東北事變88周年紀念日，烏蛟騰抗日烈士紀念碑卻於早前被涂污，民建聯facebook專頁昨日（17日）轉載有關網上圖片時，引起一陣小波瀾。 事緣有網民發現，該專頁貼出的其中一張相片中，紀念碑上「反送中列（烈）士」塗鴉字樣中的「士」字，部分筆劃「出界」，劃在紀念碑外。帖文引來大批網民留言，質疑是photoshop後期製作。 然而，民建聯今次其實並無「炒車」，有媒體到現場視察，證實紀念碑上確有被塗污字樣，民建聯最終被證「清白」，炒車疑雲真相大白。

（民建聯fb截圖）

九一八事變源於1931年日軍炸毀位於中國東北的南滿鐵路，藉口中國軍隊所為，從而入侵東北三省，惟中國軍隊當時採取「不抵抗政策」，終至東北被日軍佔領。該日子一直被視為中國的「國恥日」，每年中國大陸都有紀念活動，該日子亦被視為紀念15年抗日的象徵。不過，有人就發現位於烏蛟騰的抗日英烈紀念碑多處被塗污，包括底座正面被噴上「反送中列（烈）士」五個大字。

民建聯立法會議員葛珮帆表示，對此種行為感到十分憤怒，「不論甚麼原因，都不應侮辱為國家及後人的安定繁榮作出了巨大貢獻的抗日先烈們！」

民建聯fb專頁昨日亦轉載有關圖片，有大批網民留言質疑事件是「自編自導自演」，也有網民指「反送中」三字在過往的示威中，少有被用作塗鴉；其後有「眼利」網民發現其中一張圖片上的噴漆「出界」，惹來「改圖」疑雲。

正當眾網民以為民建聯「炒車」，紛紛轉載之際，原來有傳媒早於前一晚到現場拍攝相片，證實紀念碑確實被塗污，最後，民建聯並無「炒車」，但一眾網民就「連環相撞」。

（fb截圖）