【政壇諸事町】「珍惜香港這個家」軟性廣告　背後原來有段故

逃犯條例風波可謂搞到政府焦頭爛額，除了與各方對話及紓緩房屋等民生問題，做好公關必不可少。最近政府推出新一輯廣告，題目為「珍惜香港這個家」，原來是出於前新聞處處長、新任郵政署署長朱曼鈴（Cathy）手筆。

近期政府宣傳話題之作 引起社會討論

珍惜香港這個家有短片及海報廣告，單看這句就知，政府想打軟性廣告攻勢，緩和近日逃犯條例修訂風波的緊張社會氣氛。

特首林鄭月娥在8月30日於facebook分享了廣告短片，而其中一張海報是一名女子捧着小學生的笑臉，引起網民討論。

賣廣告最重要有反應，政府新聞處「珍惜香港這個家」廣告已經引起話題。（網上圖片）

在市民討論的背後，原來這個廣告有段故。據聞當初政府新聞處內部討論時，曾有人建議廣告口號為「香港是我家，大家珍惜它」。

心水清者或許聯想到，這句口號與「香港是我家，清潔齊參加」差不多。Cathy這時候建議，將標題改為「珍惜香港這個家」，7個字更精簡有力，亦令大眾更易記得，於是就有了現時這個版本。

去年2月掌新聞處 引入創意點子

不說不知，朱曼鈴去年2月擔任政府新聞處處長後，為新聞處引入不少新點子，包括聘請不少資深傳媒人加盟，增加更「入腦」的軟性宣傳。

而對外宣傳「香港品牌」方面，2001年起政府提出「亞洲國際都會」，十多年後的今日，亞洲不少城市都標榜自己是國際都會，香港倘繼續單單用這句，在國際間就「不夠搶」。於是，Cathy將香港品牌提升為「連繫全球 超越界限」，英文即是「Connect and Excel」，強調香港是國際樞紐的角色，突出香港連繫世界的城市功能。

朱曼鈴（Cathy）在9月9日正式調任香港郵政署署長，未來會否為這個「業界老行尊」注入新思維？（資料圖片）

舉辦改革開放展覽 9月轉任郵政署署長

另外，Cathy執掌新聞處期間的另一大Project，是帶領政府新聞處，配合慶祝中國改革開放40周年而舉辦「飛躍四十載 同發展‧共繁榮」展覽，展覽的內容均由政府新聞處搜集和編寫。Cathy在9月9日正式調任香港郵政署署長，即已履新5日，未來會否為郵政署這個「業界老行尊」注入新思維？