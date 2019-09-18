【逃犯條例】遺憾馬會取消賽事　何君堯：唔應該向惡勢力低頭

立法會議員何君堯被反修例人士質疑與7.21 元朗白衣人襲擊事件有關，有網民趁今晚（18日）何君堯名下的賽駒「天祿」在跑馬地快活谷馬場出賽，發起圍堵馬場。馬會在開賽前數小時宣布，由於馬迷、騎師和員工的安全，及馬匹的福祉可能受到威脅，宣布取消今晚在跑馬地馬場舉行的賽事。 何君堯透過電話回應《Now 新聞》訪問指，對馬會的決定感遺憾，「正常地唔應該向呢啲惡勢力低頭」。

何君堯的賽駒「天祿」原定今晚角逐二班1,000米草地賽，惟馬會因應示威活動，決定取消全晚賽事。（馬會網頁圖片）

何君堯透過電話向《Now 新聞》表示，對馬會的決定感到非常遺憾。他認為，香港是法治的地方，「點可以咁樣有恐嚇性嘅說話」，亦質疑網民的行動真偽，「咁就唔做我哋正常做嘅嘢咩？咁我覺得好唔應該」，他直言「正常地唔應該向呢啲惡勢力低頭」，揚言要對香港法治有信心，「你馬會亦都唔係話參與任何政治嘅圈子，又唔係政治嘅團體」。

跑馬地馬場原定今午5時15分開放，首場賽事於晚上7時15分開跑，因應何君堯的賽駒「天祿」角逐二班1,000米草地賽。馬會今午一時許發聲明，指由於馬迷、騎師和員工的安全，及馬匹的福祉可能受到威脅，宣布取消今晚在跑馬地馬場舉行的賽事。

發言人強調：「要作出這個艱難決定，我們感到無奈；但公眾安全是馬會的首要考慮因素。我們希望賽馬業界和公眾人士均理解我們作出這個決定的原因。」