【逃犯條例．直擊】林鄭對話會　最少2區議員「突襲」FB直播　

特首林鄭月娥上周五（13日）透過民政事務處向全港所有區議員發信，邀請他們出席今天晚上（18日）於政總舉行的「對話會」，民主派政黨揚言杯葛，亦有部分建制派區議員批評林鄭欠誠意，拒絕出席「對話會」。 對話會晚上七時舉行，出席的區議員約於下午五時許乘坐政府安排專車，前往政府總部。據現場區議員透露，除了特首林鄭月娥出席外，政務司司長張建宗、政制及內地事務局局長聶德權、勞工及福利局局長羅致光、民政事務局局長劉江華、運輸及房屋局局長陳帆、食衞局局長徐德義亦有出席，民政事務局副局長陳積志則擔任「對話會」主持。

五名沙田民主派區議員帶同反修例標語現身政總，包括沙田區政召集人丁仕元（左）、區政成員趙柱幫、丘文俊（右）、黎梓恩（中），以及獨立區議員吳錦雄。（羅君豪攝）

【20:20】沙田區議員丘文俊表示，政府辦這個對話會虛偽，屬閉門造車，他稱自六月九日以來，林鄭把學生和抗爭者處於對立面，標籤他們，認為此舉是不適當。丘文俊又批評，林鄭無視警方濫權的情況，強調必須要追究警方濫權的問題。

丁仕元斥林鄭「滿手鮮血」

【19:44】沙田區政召集人丁仕元為首位發言的泛民區議員，丁仕元說自己是一名和理非抗爭者，他指，若林鄭在100萬人和200萬人遊行後能夠及時撤回修例，社會就不會像現在般撕裂，他問林鄭會否再次道歉，又指問當前造成撕裂的責任是否在林鄭身上。

丁仕元指出，看不到政府有任何措施修補撕裂，指不論左中右，成立獨立調查委員會就是最大公因數，「但你（林鄭）企到咁硬，覺唔覺得自己滿手鮮血！」。他希望希望官員帶頭製造對立，並誠意邀請林鄭落區，在區內辦居民會，「唔好怕市民」，他發言末段重申「五大訴求，缺一不可」，予港人真普選。

【19:39】自由黨中西區區議員楊哲安表示，很開心有機會可表達意見，指警隊、特首和政府近月受到無限挑戰，很敬佩特首、司長、局長願意與區議員見面，他直指「香港已經係爛咗」，不只鐵路、道路「爛咗」，人際關亦已經被毀壞，法治、言論自由短短三個月內崩潰，形容這是香港最黑暗的時期。他希望政府以真正智慧、行動，讓香港看到希望，又呼籲林鄭和官員看看連登和telegram，就會明白年青人的想法。

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方國珊：香港好辛苦

【19:29】西貢區議員方國珊發言時慨嘆「香港好辛苦」，又說香港「點行落去要拎個心出嚟」，她又提到自己在facebook直播亦被鬧「收皮」，她認為政府要放下身段和「捱鬧」，又說「（市民）講粗口咪（政府）同佢哋講『唔好講粗口』囉！」她表明支持設立獨立調查委員會調查修例風波，以及收回單程證審批權。

【19:26】獨立黃大仙區議員丁志威發言關注竹園北的地區情況，他亦關心年底區議會選舉能否在安全、公平、公開、公正下進行。

東區下耀東區議員、民建聯王志鍾提到日前林鄭到訪耀東邨，他表示很多居民擔心當天發生衝擊，「（居民）好擔心特首」，王志鍾慨嘆「特首真係好慘」，他支持特首和政府「企硬」，奉公守法，令社會回復安寧。

【19:18】從趙柱幫acebook直播中，大埔區議員余智榮於會上關注大埔違泊、大埔人口急增等情況，他又提到市民與政府關係非常緊張，區議員亦要非常看市民的whatsapp訊息，市民關注「出唔出到街」、警方會否濫權警力、市民會否「受屈」，指作為區議員需要不斷解決有關問題，他強調自己支持警方嚴正執法，但認為政府亦應作溝通橋樑，形容「對話會」「真係有啲似做騷」。

【19:10】另一名沙田區議員趙柱幫，亦發現於其facebook直播對話會情況。

【19:05】沙田區區議員丘文俊在facebook嘗試直播對話會情況，林鄭在開場白中指，希望透過兩小時的對話會，聆聽區議員就區內情況和社會現狀，她會與幾個司長認真聆聽意見。

惟丘文俊在facebook直播僅2分鐘，即被在場人士發現，訊號中斷。

周浩鼎：化解爭議不容易

【18:48】民建聯立法會議員、東涌區議員周浩鼎表示，今日的對話會是一個她機會，讓大家有一個交流的機會，他相信化解爭議不容易，但認為必須開展對話，透過長期對話化解爭議。立法會議員、北區區議員劉國勳同樣樂見政府踏岀第一步，他稱希望了解特首如何透過對話收集社會不同意見，達致最大的公約數。屯門區議員葉文斌指，會在對話會上提岀民生的議題及當區的問題。

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林鄭月娥：最逼切的是遏止暴力

林鄭月娥在開場白表示，就對話會通知和安排倉促致歉，感謝區議員抽空出席活動。她稱在過去三個月，香港出席一連串的示威，衝突和動亂，社會承受了前所未有的群眾衝擊，面對主要的公共設施受破壞、街頭出現暴力，她相信在席的區議員與她的心情一樣，感到憂心、痛心和焦慮，她稱大家都希望香港能盡快走出困局，又說現在最逼切的是遏止暴力，重建社會的秩序。

林鄭表示，與部分管治團隊成員今天以真誠、深入態度與社會各階層和不同政見人士直接對話，希望聽到社會各階層聲音，令往後的工作做得更好，希望出席的區議員能在今天表達心中的不滿和看法。林鄭指出，今日的活動不是直接對話的其中一項，強調下星期會落區直接對話，她表示區議員是民意代表，希望這兩小時讓大家發表意見，與大家一同討論。

【18:00】下午六時許，出席對話會的區議員陸續抵達政府總部，其中五名沙田民主派區議員帶同反修例標語現身政總，包括沙田區政召集人丁仕元、區政成員趙柱幫、丘文俊、黎梓恩，以及獨立區議員吳錦雄。他們要求公開「8.31」太子站所有閉路電視片段，在進入會場前，亦高呼「五大訴求、缺一不可」、「滿手鮮血、林鄭落地獄」的口號。

丘文俊表示，今天出席對話旨在揭露「對話會」是「假對話」，強調不會放棄每個狙擊林鄭月娥的機會。他稱今日「對話會」的規矩「仲多過校規」，重申自己今日不是來對話，目的是要「鬧爆佢（林鄭） 」。被問到稍後在會場會否有任何行動，他稱要視乎實際情況，預料有機會被趕走。趙柱幫則表示，今日出席「對話會」 不是為了参與對話，而是對抗，強調會重申五大訴求的堅持等。

民建聯屯門區議員葉文斌向傳媒提供「對話會」場內的照片，發言的區議員需先抽籤，每人發言限時三分鐘；現場所見，主要官員包括政務司司長張建宗、政制及內地事務局局長聶德權、勞工及福利局局長羅致光、民政事務局局長劉江華、運輸及房屋局局長陳帆、食衞局局長徐德義亦有出席，民政事務局副局長陳積志則擔任「對話會」主持。

經民聯立法會議員、九龍城區議員梁美芬表示，今日以區議員身份參加對話會，希望聆聽其他區議員對現時香港形勢的看法，她稱即使落區有機會受不同意見的市民批評，但政府各司局長應到十八區接觸市民，透過溝通尋求拆局方案。對於應否成立獨立調查委員會，她認為可參考英國政府成立的「騷亂社區和受害者小組」處理今次事件。

區議員在出發前收到民政事務處發出的「場地守則」，當中列舉4點守則，包括未經主辦單位許可，參加者不可帶主辦單位認為可能影響活動進行或對在場人士造成滋擾或危險的物品進場，包括「體積過大」的物件如頭盔，揚聲器或擴音器都禁止入內，主辦單位可要求暫存物件。參加者亦不可在場派發單張，亦不得故意阻塞出入口，未知是否怕再有錄音流出，守則列明場內禁止錄音、錄影及直播。