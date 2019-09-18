【逃犯條例】林鄭對話會「場地守則」　區議員禁帶頭盔及錄音錄影

行政長官林鄭月娥今晚（18日）將舉行對話會，與區議員對話。有報名出席的區議員事前收到民政事務處發出的「場地守則」，列明屆時要遵守四點守則，包括禁止錄音、錄影和直播，參加者亦不可帶主辦單位認為可能對在場人士造成滋擾或危險的物品進場，包括「體積過大」的物件如頭盔。

區議員收到林鄭對話會的「場地守則」，當中列明禁止戴頭盔、錄音及錄影。（趙柱幫提供）

前新民主同盟成員、沙田區議員趙柱幫已報名出席對話會，5時半到沙田民政事務處集合，與其他出席的沙田區議員一起坐車出發到政總。

集合前，趙柱幫收到民政事務處發出的「場地守則」，當中列舉4點守則，包括未經主辦單位許可，參加者不可帶主辦單位認為可能影響活動進行或對在場人士造成滋擾或危險的物品進場，包括「體積過大」的物件如頭盔，揚聲器或擴音器都禁止入內，主辦單位可要求暫存物件。

趙柱幫在發文，稱不含會否被要求全裸入場。（趙柱幫Facebook圖片）

另外，參加者不可在場派發單張，亦不得故意阻塞出入口，未知是否怕再有錄音流出，守則列明場內禁止錄音、錄影及直播。

趙柱幫早已計劃今天「全副裝備」進場，守則列明禁止帶頭盔下，趙柱幫稱會依舊帶豬嘴進場，屆時被阻止的話再考慮下一步行動。