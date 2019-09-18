【逃犯條例】美眾議院議長佩洛西：支持港人爭取公義、自由　

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）聯同民主、共和兩黨議員，與來自香港的香港眾志秘書長黃之鋒、現正於耶魯大學攻讀碩士的香港眾志常委羅冠聰，以及歌手何韻詩，一起發表聲明。 佩洛西表示，美國全力支持香港人追求公義與自由，而《香港人權與民主法案》將於下星期審議。

黃之鋒表示，今日非常高興來到記者會，看到共和、民主兩黨都一起支持香港爭取自由和民主，而北京強硬態度之下，多謝美國仍然支持香港。

在這3個月不少留學或在外國的人，都幫忙向全世界宣揚香港這些抗爭，全球也站在一起，讓香港人知道並不孤單。

羅冠聰：警隊濫權濫暴而無制衡

因宣誓風波被褫奪立法會議員資格的香港眾志羅冠聰表示，自治、民主、法治是香港的核心價值，指《香港人權及民主法案》通過後，便意味港美關係走入新時代，象徵香港和美國追求同一核心價值。他又指出，過去100日，香港警隊「濫權」和「濫暴」，完全沒有任何制衡，完全侵害香港的法治，他相信很多香港人會支持美國國會通過《香港人權及民主法案》。

何韻詩表示，香港逾百萬人包括不同界別、階層、年紀支持香港爭取民主和自治，與國際社會追求的普世價值一樣。（佩洛西facebook直播截圖）

歌手何韻詩感謝有機會能夠在此發言，她指香港在處於困難時期，又稱在香港，逾百萬人包括不同界別、階層、年紀支持香港爭取民主和自治，與國際社會追求的普世價值一樣。何指是次機會反映香港人並無被孤立，而是有全球的支持。

佩洛西表示，西方社會一直做得不足，在香港人爭取民主自由之下，《香港人權與民主法案》可以有很大的幫助。她表示，雖然過往美國的商業利益驅使政策，但支持中國及世界人權與自由是一種道德選擇，很高興香港人在正確道德的一邊。

多名議員表示，民主、共和兩黨都會站於香港人身邊，支持香港人追求公義與自由，《香港自由與民主法案》將於下星期審議，通過之後會每年審視香港的情況。法案向中國政府發出訊息，中方正侵害香港的言論、集會自由，而這些基本人權是是得到香港法律保障，香港事務不單只是香港人的事，美國亦同樣關心。