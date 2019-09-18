【逃犯條例】黃之鋒出席美國會聽證會　港府表遺憾及批干預

美國國會及行政當局中國委員會（CECC）在香港時間17日晚舉行聽證會，討論香港的動盪局勢及美國政策，香港眾志秘書長黃之鋒、藝人何韻詩和大專學界國際事務代表團發言人張崑陽三名香港人出席發言。黃之鋒稱「香港危險地邁向一國一制」，又指「歷史學家會慶祝美國國會曾與香港人和人權民主站在同一邊」。 港府今日發聲明，對港人在美國國會及行政當局中國委員會聽證會言論表示深切遺憾，聲明又指，外國議會不應以任何形式干預香港特別行政區的內部事務。

特區政府發聲明，對港人在美國國會及行政當局中國委員會聽證會言論表示深切遺憾。（資料圖片）

政府發言人稱，香港特別行政區嚴格按照《基本法》實行「港人治港」、高度自治，又形容本港的「一國兩制」得到「全面和成功落實」。

發言人又稱，人權和自由在香港受到《基本法》、《香港人權法案條例》及其他法律的充分保障；特區政府十分重視，並全力維護。

政府聲明又指，警方處理近月的暴力示威時，一直保持高度克制，嚴格根據法律執法；又稱警方武力使用，是根據指引行事，「在實際可行的情況下，在使用武力前發出警告，同時只使用必須、最低程度及適當的武力，並在使用武力的目的已達到時，立即停止使用武力」。

早前警方連續多次對反修例集會或遊行法不反對通知書。政府聲明就稱，絕對尊重市民遊行集會和表達意見的自由和權利，「由今年六月初開始，警方共接獲超過190宗公眾集會或遊行通知，當中有超過八成三獲發不反對通知書」。不過，聲明就未提到不獲發不反對通知書的遊行集會中，有多少與反修例有關。