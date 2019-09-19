外交部駐港公署：佩洛西黃之鋒沆瀣一氣　止暴制亂是港自由和正義

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）香港時間昨晚（18日）與香港眾志秘書長黃之鋒、常委羅冠聰以及歌手何韻詩舉行記者會，表示美國民主及共和兩黨都支持香港爭取公義與自由，又指美國國會將於下星期審議《香港人權與民主法案》。 中國外交部駐港特派員公署今日出聲明反駁，止暴制亂、恢復秩序才是香港的自由和正義。

斥「充份暴露不可告人的政治用心」

外交部駐港公署表示，美國眾議院議長佩洛西「公然與『港獨』分離份子黃之鋒之流沆瀣一氣，以支持所謂『自由和正義』為幌子，赤裸裸干預香港事務和中國內政」。

駐港公署指，美方政客的言行與其標榜的支持「一國兩制」自相矛盾、背道而馳，充份暴露其不可告人的政治用心，公署對此表示強烈憤慨和堅決反對。

美國眾議院議長佩洛西（中）與黃之鋒、羅冠聰和何韻詩等人見記者，表示《香港人權與民主法案》會提前下星期審議。（佩洛西facebook直播截圖）

「沒有人有權力和自由勾外國勢力」

發言人表示，香港回歸22年以來，「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針得到貫切落實，港人依法享有前所未有的廣泛民主權利和自由，這是任何不帶偏見的人都無法否認的事實。

發言人續表示，任何人都沒有搞「港獨」、搞顏色革命的權利和自由，任何人都沒有凌駕法律、破壞法治、損害公共秩序的權利和自由，任何人都沒有引狼入室、勾結外國勢力的權力和自由，「反中亂港」的民族敗類必被牢牢釘在歷史的恥辱柱上。

發言人表示，止暴制亂、恢復秩序才是香港絕大多數的自由和正義。公署敦促美方有關政客摒棄傲慢與偏見，順應香港主流民意，立即停止干預香港事務和中國內政。