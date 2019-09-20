民建聯調查：67%受訪者支持重推租管　促政府設租金津貼　

本港樓宇租金持續高企，民建聯近日的調查發現，六成七受訪者支持重推租務管制，近七成半受訪者支持租金扣稅。 民建聯立法會議員鄭泳舜表示，調查結果顯示房屋問題嚴峻，市民認為政府應作出干預，租務管制是其中一個方案。

鄭泳舜建議向已輪候公屋超過三年，並通過申請公屋資格覆核，正租住私樓的公屋一般申請者每月發放租金津貼。（陳欣彤攝）

民建聯於本月4至11日，電話隨機訪問511名成年市民，調查市民對政府支援私樓租戶建議的意見。結果發現，六成七受訪者支持政府重推租務管制，當中有一成支持者為業主。

鄭泳舜表示，據他了解劏房租金佔基層市民收入一半，情況不理想，建議政府針對劏房作出租務管制，又禁止劏房業主濫收水電費，免租戶受加租及逼遷困擾。

對於現時公屋輪候時間長，鄭泳舜則建議向已輪候公屋超過三年，並通過申請公屋資格覆核，正租住私樓的公屋一般申請者每月發放租金津貼，減輕租金負擔，估計有五至六萬人受惠，金額涉及5億。

他又指出，八成半受訪人士不反對過渡性房屋落戶在其住屋附近、或無意見，只有一成半人反對。鄭認為政府可委托房委會或房協在合適的政府土地直接提供過渡性房屋，同時成立官方專業顧問團體，及善用20億過渡性房屋基金，協助非政府組織籌辦過渡性房屋。

鄭泳舜又建議設立「居所租金扣稅額」，讓租住私樓的納稅人所繳的租金作扣稅，每年扣除金額上限與「居所貸款利息扣稅」一樣，上限為10萬元，享用期為20個課稅年。