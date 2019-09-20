【連儂牆】薛浩然轟何君堯撩是鬥非　劉業強發聲明與姑丈割蓆？

備受爭議的立法會議員何君堯明天（21日）動員到18區清理連儂牆，新界鄉議局研究中心主任薛浩然日前接受訪問，炮轟何君堯辦「清潔日」是自我膨脹，質疑何君堯「想做特首第二」。鄉議局主席劉業強、副主席林偉強和莫錦貴今天（20日）發嚴正聲明，指薛浩然的個人言論、觀點和立場，不能代表鄉議局及劉業強的立場，與鄉議局無關。 鄉議局罕有發出嚴正聲明，令人聯想劉業強是否與其姑丈薛浩然割蓆？薛浩然接受《香港01》查詢時表示，不認為鄉議局與他割蓆，強調其言論不代表鄉議局，直言其言論違反鄉議局條例，鄉議局可「炒佢魷魚」。薛浩然再怒轟何君堯，指何發起「清潔日」實屬「撩是鬥非」和「細路仔低B」行為，又反問「貼張紙仔都包容唔到？」

薛浩然怒轟何君堯，指何發起「清潔日」實屬「撩事鬥非」和「細路仔低B」行為，又反問「貼張紙仔都包容唔到？」（資料圖片/盧翊銘攝）

指何若覺得連儂牆有問題 應督促處理而非自己動員清潔

何君堯明天發起18區「清潔日」，動員群眾到各區連儂牆清理，並揚言毋須申請不反對通知書。已故「新界王」劉皇發的妹父薛浩然日前接受傳媒訪問炮轟何君堯，其中談及何君堯「清潔日」時，薛浩然直指清理連儂牆不是議員的工作，認為若何君堯覺得連儂牆有問題，應督促政府處理，「而家你（何君堯）自己做埋清潔，不如你（何）就唔好做議員，走去掃街啦！」又質疑何君堯的行為與特首林鄭月娥「對着幹」，破壞林鄭與社會對話的大計。此外，薛浩然在訪問又談到何君堯的起家史、「7.21」元朗襲擊事件等。

鄉議局：僅薛個人言論 不代表鄉議局和劉業強

鄉議局今天發出嚴正聲明，指有關訪問內容為薛浩然的個人言論、觀點和立場，不能代表鄉議局和劉業強，亦與鄉議局無關，並重申新界鄉議局研究中心成立之宗旨，乃專注研究新界事務，包括新界歷史、政治、經濟、文化、傳統及風俗習慣，並非鄉議局的智庫或智囊。

鄉議局主席劉業強（圖）、副主席林偉強和莫錦貴今天（20日）發嚴正聲明，指薛浩然的個人言論、觀點和立場，不能代表鄉議局及劉業強的立場，與鄉議局無關。（資料圖片/盧翊銘攝）

薛指自己言論違反鄉議局條例 但不會辭職

薛浩然接受《香港01》查詢時表示，剛收到有關聲明，他認為這不算是割蓆，強調其言論不代表鄉議局，直言自己言論違反鄉議局條例，鄉議局可「炒佢魷魚」，又笑言自己在工餘時間做自己愛做的事，如踢波、甚至「睇四仔」，鄉議局「奈佢唔何」。他重申對其個人言論絕對負責，理解鄉議局高層可能擔心其言論令某些人不愉快。被問到會否考慮辭職，他斬釘截鐵地說：「唔會」，指「最大考慮係有無糧出，我只係打工。」

指發起「清牆日」增加警察工作 冀各方克制

對於明日的「清潔日」，薛浩然轟何發起「清潔日」實屬「撩是鬥非」和「細路仔低B」行為，反問「貼張紙仔都包容唔到？」薛浩然指出，過去3個月警察已經非常忙碌，在連儂牆張貼意見、訴求，也不是示威、遊行，若沒有「清潔日」行動，警方反而可以休息一下。他認為「清牆」是政府責任，不應由何君堯代為執法，反問「若警方第日唔夠人，係咪何君堯代警方執法？」

薛浩然坦言擔心「清潔日」釀成流血衝突，呼籲不論支持連儂牆的人，還是撕紙的人都應克刻。