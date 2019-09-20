【曾憲梓逝世】曾批泛民「真是荒謬」　盤點曾憲梓惹火金句

前全國人大常委曾憲梓今天（20日）下午於家鄉梅州逝世，享年85歲。曾憲梓生前金句「多籮籮」，經常炮轟泛民主派，其中最為人熟悉，相信是他在2003年批評泛民「真是荒謬，把自己看得那麼高」，至今仍成網民熱議的話題。

董建華頒授大紫荊勳章予曾憲梓。（政府新聞處）

曾憲梓1934年生於廣東梅州一農民家庭，1968年移居香港，創立金利來集團，被譽為「領帶大王」。曾憲梓咤叱政壇，是建制派重要一員，他在1991年當選港區全國人大代表，1994年成為全國人大常委。1997年，曾憲梓獲頒最高榮譽的大紫荊勳章，是香港首批獲頒大紫荊勳章的得主。曾憲梓以愛國和親建制立場見稱，經常發炮怒轟泛民主派，不少金句至今仍為人熟悉。

1. 批評民主黨司徒華等不愛國

曾憲梓於2004年2月談及雙普選，他形容民主黨的司徒華、李柱銘和張文光為「死硬民主派」，「其實不是搞民主的，他們祇是民主黨的，我、大家就是講民主，他們所做的事，到今時今日，我絕對不認同他們是愛國者」，曾憲梓又說：「發起、組織(反《基本法》23條)的領袖，我可以肯定他們不愛國，因為國家安全法都可以反對。」

2. 批評李柱銘「瘋狂到極點」

民主黨創黨主席李柱銘多次成為曾憲梓的批評對象，李柱銘於2007年10月在《華爾街日報》發表文章，曾憲梓批評李柱銘「瘋狂到極點」，指李柱銘跑到外國請求制裁中國，「真是連人格都沒有」、「連中國人的血性也沒有」。

3. 以74歲高齡擔任北京奧運火炬手

2008年，奧運於北京舉行，曾憲梓以74歲高齡擔任香港區其中一位火炬手。曾憲梓當時行動已有所不便，他當時被傳媒問到是否勝任火炬手時，他直言：「跑到咪跑囉，跑唔到咪坐輪椅囉」、「邊個敢搶我火炬？」最終曾憲梓在輪椅上完成任務，他非常興奮，不斷高呼「祖國萬歲」和「中國加油」。

年輕時的曾憲梓（華商名人堂網頁）

4.回應公民黨普選靜坐：食飽先講政改

2009年1月，公民黨發起靜坐，爭取2012年雙普選，曾憲梓回應公民黨的行動，指本港經濟處於艱難時刻，並非適當時間討論政改，又說：「大家食飽個肚至算啦。」

5.回應五區公投：提出公投嘅人無腦

2010年，社民連三子和公民黨梁家傑、陳淑莊辭去立法會議員一職，發起五區公投。曾憲梓當時直斥「提出公投嘅人無腦」，指香港不是國家，反問：「香港係咪香港共和國？」，指香港是中國一部分，有意見可以提出，不應搞亂社會。

6. 稱商人治港是應該的

2010年，香港掀起仇富情緒，曾憲梓當時力撐時任長實主席李嘉誠，形容李嘉誠是「強而有力的首富」，認同時任國家主席胡錦濤與李嘉誠的會面，並直言：「商人治港是應該的，最重要是有能力！」

7.2015年批泛民無資格與北京談判

2015年6月，時任港澳辦主任王光亞、中聯辦主任張曉明、全國人大常委會副秘書長李飛在深圳與民主派議員會面，討論政改。當年已年過八十的曾憲梓翌日接受訪問，批評泛民沒有資格與北京談判，直言泛民不要以為自己好大，並指香港是中國不可分割的一部分，故北京有絕對權力決定香港的選舉方法。

