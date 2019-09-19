【逃犯條例】林鄭「社區對話」4步申請教學：禁帶雨傘、防禦裝備

反對修訂《逃犯條例》至今未息，行政長官林鄭月娥將於下星期四（9月26日）晚7時至9時在灣仔伊利沙伯體育館舉行首場「社區對話」，現已可以在網上遞交申請。不過中籤者必須遵守場地約章，例如不可攜帶雨傘、防禦裝備（如防毒面具、頭盔）、瓶裝或罐裝飲品等。

林鄭月娥首場「社區對話」落實於灣仔伊利沙伯體育館舉行。（資料圖片）

「社區對話」申請詳情：

申請限期：即日起至9月23日（星期一）中午12時

申請方法：按此進入登記網頁，填寫中、英文姓名、身分證號碼頭4位字符、聯絡電話及電郵，再點擊同意遵守申請指引，核對資料並通過驗證，最後獲得確認通知書及參考編號，完成流程。

今次「社區對話」名額只有150個，如登記人數超出限額，主辦單位將以電腦抽籤方式抽出出席者，並在9月24日（星期二）或之前通知中籤者；中籤者不得將席位轉予他人。如不想網上申請，亦可到各區民政諮詢中心遞交登記表格。

政府亦聲明，是次收集的個人資料「只用於是次社區對話」或「與其直接有關的目的」，主辦單位會在「有關目的」不再適用時刪除所有個人資料。

以下為「社區對話」守則：

一）只供預先登記並成功抽籤人士參與

二）進場前須核對身分證

三）主辦單位有權拒絕遲到或中途離場者再次入場

四）不以任何形式妨礙活動進行、干擾其他參加者及使用粗言穢語，大會主持人有權將違規者逐離會場

五）不得攜帶體積過大物件、揚聲器／擴音器、雨傘、防禦裝備（如防毒面具（俗稱豬嘴）、頭盔）、旗幟、橫額、彩旗，任何塑膠、玻璃或金屬瓶子／容器、瓶裝或罐裝飲品

六）須接受保安檢查，包括檢查隨身物品及手袋

七）不阻塞入口、出口、樓梯、通道、緊急出口或場地內緊急服務通道路線

八）保安可截查任何對活動安全和秩序構成威脅人士

九）主辦單位可拒絕不遵守場地約章的人進場，或要求有關人士離場

十）如有爭議，主辦單位有最終決定權