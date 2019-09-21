【逃犯條例】林大輝：社區對話應遍地開花　特首必定要破釜沉舟

修訂《逃犯條例》引起社會極大爭議，特首林鄭月娥早前表明會走入社區，並會以三種形式對話，希望解決當前困局。全國政協委員林大輝今早(21日)出席港台節目時表示，林鄭知道修例風波因她不聽民意所致，「佢嘅性格係固執、自我，但係唔蠢」，故政府決定舉行對話會，「呢度跌低呢度起返身」。 林大輝強調對話是解決現時問題的最後一招，特首必定要破釜沉舟，以平反敗局，「政府用幾個月先諗到呢一招」，若不成功的話今屆政府將難以翻身。

林大輝強調對話是解決現時問題的最後一招，特首必定要破釜沉舟，以平反敗局，「政府用幾個月先諗到呢一招」，若不成功的話今屆政府將難以翻身。（資料圖片/李澤彤攝）

林大輝又指，政府應在全港18區舉辦「社區對話」，對話要持續、遍地開花進行。他認為林鄭應與所有司局長一同出席對話會，而司局長不要「側側膊」，一定要熟書，若顯得「離地」只會適得其反。

對於首場「對話會」禁止參加者攜帶裝備及標語等物件，林大輝認為禁帶裝備合理，但連一張橫額都不准帶進會場，就是沒器量；他又指，如政府只與支持者及建制派溝通，放棄反對的聲音是不會成功。

立法會議員何君堯今日發起「清潔香港」活動，林大輝認為活動不恰當亦不值得做。（鄧柏良攝）

另立法會議員何君堯今日發起「清潔香港」活動，林大輝認為活動不恰當亦不值得做，他強調何君堯應敦促政府，要求政府進行清理工作，若衍生任何衝擊或其他問題，後果將無法估量。林又提及，如號召內地人來港協助清理，他們應不能工作，反問若他們在事件受傷將如何回家。