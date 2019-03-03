理大民主牆風波退學令　校董會主席林大輝：對學生粗暴言行感痛心

理工大學去年發生民主牆管理風波，校方最終決定懲處4名涉事學生，包括停學1年、勒令退學並終生不獲錄取、以及履行社會服務令。理大校董會主席林大輝今日(3日)受訪時指，對涉事學生的粗暴言行感到痛心及難過，相信紀律委員會已慎重處理，相關機制亦行之有效，遂尊重相關裁決。 他補充指，過往亦曾有學生被終止學籍，又否認相關判決涉政治考慮，校董會暫未有計劃就事件作進一步討論。

理工大學去年發生民主牆管理風波，觸發學生與教職員衝突，校方決定懲處四名涉事學生，包括罰停學一年、勒令退學並終生不獲取錄，及履行社會服務令。（資料圖片）

多元化社會應尊重不同看法

正身處北京的林大輝接受電話查詢時表示，作為校董會主席，他知悉相關事件，亦關心涉事學生。他自言本身亦是理大校友，對於學生不聽勸告，擅闖校長辦公室，過程中更涉誹謗等粗暴言行感到痛心及難過，相信校方紀律委員會已按程序作出深入調查，他個人尊重相關裁決。

對於坊間指判刑過重，他則反駁指，各人量度標準不一，「但有啲人又同我講，話對某啲學生(判得)過輕」，他認為香港是多元社會，應對不同看法予以尊重。他續指，過往亦曾有學生違規、違法，繼而被終止學籍，遂並非孤例。

他認為，涉事學生的當務之急是反省有否做錯，「如果佢哋覺得無錯，我會更痛心。」他又指，社會輿論未有批評相關行為，「好似無人話佢哋錯，咁係咪幫佢反而係害咗佢？」

林又否認今次判刑與港獨有關。「大家可以有無限聯想，但事實並唔係咁。」至於理大校董劉炳章日前指，學生行為如黑社會「刮友」，他則指沒親耳聞及，遂不作評論。

