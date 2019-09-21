【逃犯條例】梁振英再狙擊楊潤雄：對得起警察子弟嗎？

全國政協副主席、前特首梁振英繼兩日前批評教育局，處理兩位教師在網上發表仇警言論的手法「姑息養奸」，今日再於Facebook發貼文，點名批評教育局長楊潤雄「推卸責任」。 梁今日（21日）狙擊楊潤雄，形容局方只向兩位教師發譴責信是「交差」，應撤去相關老師的註冊資格。他點名批評楊將責任推向常任秘書長和學校是「極不負責任的推搪」，並警告「國家經常提醒特區官員做事要有擔當，戴健暉案是對教育局的重要測試」。 教育局長楊潤雄今日下午出席活動時曾回應梁振英早前批評教育局的言論，他當時稱會深深反省不同意見。

梁振英警告，「戴健暉案是對教育局重要測試」。（梁振英Facebook截圖）

楊潤雄下午回應傳媒指，直資學校老師與校方有僱主僱員關係，如辦學團體認為老師行為與辦學理念違背，可以處理有關老師，同時，教師註冊制度下，教育局常任秘書長有權取消教師的註冊，處理教師操守的投訴時，局方會全盤考慮。

梁振英在Facebook上表示，楊潤雄「將取銷（消）戴健暉註冊的責任推向作為公務員的常任秘書長，將革除戴健暉的責任推向作為僱主的學校，這是極不負責任的推搪」，他批評連教協也不敢護短，「楊局長作為香港整個教育事業的最高負責人，作為全港學生的監護人，躲什麼？怕什麼？」。

梁振英又提出，警察家庭擔心孩子在校內被針對，「不完全的統計已經有三百個個案」，他質問楊潤雄為他們提供什麼支援，「警察家庭把楊局長看作政府同事，不想公開地要他難做，楊局長對得起警察子弟嗎？」

梁振英聲稱「警察家庭極之不滿」

對於楊潤雄指「亦有很多人可能對我的表現不是很滿意」，梁振英聲稱「警察家庭極之不滿」，指早前有人發起網上聯署要求革除涉事老師，24小時收到超過三萬個簽名，「過去有這樣關於老師的反對意見嗎？」

梁振英最後警告「放生戴健暉成為先例」的話，以後不會有教師被革職和被取消註冊，「國家經常提醒特區官員做事要有擔當，戴健暉案是對教育局的重要測試」。

林慧思於2013年7月14日於旺角街頭斥責警方人群管理措施。（片段截圖）

梁振英任內亦曾發生「林慧思事件」 吳克儉：讓學校自行處理

翻查資料，梁振英任內亦曾出現過教師涉政治爭議事件，教師林慧思2013年因為不滿警方在法輪功及「青年關愛協會」衝突的處理方法，於旺角街頭斥責警員引發社會爭議。事後林被投訴，教育局認為投訴成立。

時任教育局局長吳克儉2013年時曾回應事件指，很欣賞學校在整個過程中，以客觀、專業、不偏不倚，根據既定政策處理事件。他建議社會整體把寧靜、安寧交回學校，讓他們自行處理，不要再給他們不必要的壓力。