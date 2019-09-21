【逃犯條例】楊潤雄指社區對話機會多　對梁振英批評會深深反省

《逃犯條例》風波來在到9月仍持續發酵，無間斷遊行示威集會，行政長官林鄭月娥早前提出落區展開「社區對話」，惟僅網上報名首日即已較原定的150個名額超額86倍，有逾萬人報名。 教育局長楊潤雄今（21日）出席一個活動時提及「社區對話」，相信只有透過過忠誠、真誠對話才能找到共識，市民可以報名參加盡情表達意見；又稱今次「抽唔到未來都仲有好多機會」，而司局長也會落區，「大家千祈唔好失望，嚟緊我哋會做更多⋯⋯有信心得到大家支持，可以令香港未來變得更好。」 對於前行政長官、全國政協副主席梁振英，早前指責他處理兩名網上發表批評警察言論的教師時「拖泥帶水，姑息養奸」，楊潤雄稱會深深反省不同意見。

楊潤雄（右二）在活動上提及「社區對話」，表示只有透過過忠誠、真誠對話才能找到共識。（莊恭南攝）

楊潤雄表示，過去一段時間，看到社會就一些議題有很多意見表達，不同人各持己見，引致社會上出現大家不願意看到衝突。

他指，特區政府明白有深層次問題要解決，必須要社會同行，作出的決定要得到大眾支持。他指，「社區對話」的第一場即展開，很多市民觀望態度，未知能否達到好效果」，但他相信只有透過真誠對話尋求共識，呼籲市民報名參加盡情表達意見。

前行政長官、全國政協副主席梁振英早前指責楊潤雄處分發表批評警察言論的教師時「拖泥帶水，姑息養奸」。楊潤雄解釋，「作為政府官員，我每日為自己和教育局負上政治責任」，對每一個針對他的不同的意見，他都會深深反省。他稱，社會對教師要求特別高，而直資學校老師與校方有僱主僱員關係，如辦學團體認為老師行為與辦學理念違背，可以處理有關老師，同時，教師註冊制度下，教育局常任秘書長有權取消教師的註冊，處理教師操守的投訴時，局方會全盤考慮。他又稱，不會公開討論個別個案，但會聆聽社會不同聲音。

對於有學校取消國慶升旗禮，楊就稱，升旗是給予師生表達對國家感情的機會，也是學生認識國旗、國歌的機會，是教學一部分；教育局一直有通告建議學校在重要日中奏國歌升旗，如學校因實際情況有困難，教育局願意協助。