【逃犯條例】聶德權座駕遭圍堵全紀錄　車頭玻璃爆裂　防暴警解救

政制及內地事務局局長聶德權今天（22日）下午在青衣海濱長廊出席葵青區議會及民政事務處同心匯聚賀國慶嘉年華活動，在接受傳媒訪問時突然遭反修例人士狙擊，在電視鏡頭前向他掟物及高聲指罵，聶見狀掉頭離開上了座駕，惟其乘坐的車輛AM93未能離開現場，有示威者設路障，更人向聶德權的車輛掟雜物，阻礙聶德權離開。

聶德權今日出席公開活動時，在台上不斷被台下人士用鐳射筆照射，其後更被圍堵不讓其離開。（香港電台截圖）

聶德權被狙擊指罵及座駕遭圍堵過程全紀錄↓↓↓

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聶德權今天下午到青衣出席慶祝國慶活動，有示威者到場喝倒彩和高唱反修例歌曲《願榮光歸香港》，並持續以鐳射光照向舞台。

身穿紅衣的聶德權離開活動時，初時並無異樣，還接受傳媒訪問。初時訪問正常進行，記者問他回應兩宗立法會選舉DQ案的司法覆核判決結果，聶回應強調選舉主任有權判定候選人是否符合確認書要求，又稱政府願意落區聆聽市民訴求。豈料就在此時，聶德權的訪問仍在進行之時，突然有旁觀者向他掟雜物。聶初時要求對方停止，但不久後再有人向他掟物件及不停指罵他，聶於是未等訪問結束，便轉身離開，當步向座駕途中，仍有人不斷指罵他，又見到其後腦位置遭類似飲品包裝紙盒的東西擲中。

聶德權登上泊在附近馬路的專車AM93座駕後，未能即時離開，遭逾百名示威者和市民圍堵，高呼要求他「落車」，有示威者上前拍打其座駕，有人席地而坐在其座駕前阻其離開，有人搬來大批雜物堵塞出路。聶德權一直坐在車內，一度打電話與外界聯絡，一度氣氛緊張。

現場所見，十數個民安隊員和保安人員在現場手拉手隔開人群以保護聶的座駕，惟市民仍不停向聶的座駕扔雜物，包括垃圾桶及鐵枝，聶的車頭玻璃爆裂。情況擾攘至少十多分鐘，其後大批防暴警員趕至為聶解圍。其座駕在下午3時53分左右順利駛走。

原先包圍聶德權座駕的示威者在防暴警出現後迅速散去，防暴警員則在青衣站內巡邏搜查。

聶德權未能即時離開現場，遭逾百名示威者和市民圍堵，有示威者搬來雜物，堵塞出路，要求與他「對話」。（NOW電視截圖）