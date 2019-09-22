【逃犯條例】梁振英：社會有說法指年輕人收了購物券、八達通

全國政協副主席、香港特別行政區前行政長官梁振英接受中新社專訪時表示，他在個人社交網站對反修例事件中的暴力分子懸紅緝兇，其中對扔國旗和塗汙國徽的暴徒懸紅賞金高達100萬元港幣，形容舉措效果不錯，自己雖然沒有積極募款，但社會各界反響踴躍，很多市民紛紛撥打電話舉報線索、提供信息。 梁振英透露，很快會開展第二波行動，懸紅徵求與整個運動有關的信息，如示威者的資金及物資流向，「因為在社會上有這麽一個說法，就是有些年輕人收了這不少的這個超級市場的購物券，或八達通。那麽到底這個錢源頭是什麽？它的流向怎麽樣？這個一般的消息我們也想知道。」

7月21日警方在上環一帶驅散示威者，有人特地在港鐵站內留下多張單程車票，讓示威者離開。(資料圖片/鄭榕笛攝)

評林鄭社區對話：聽意見時亦須清楚闡述立場

梁振英又在訪問表示，暴力活動令香港經濟受損，國際形象及聲譽也受到很大影響，「但我們爭取讓過去3個月的種種壞事能最終變好事。」又指應該抓住這個機會正本清源，香港社會正集聚非常大的改變動能；他對香港在國際間的獨特地位很有信心。

梁振英指政府及警隊正採取更果斷的措施平息事件，形容紛爭正呈現反覆向下的趨勢。他讚揚香港警隊的表現非常好，特區政府及市民也要給予更多的支持。

他指政府即將展開的一系列社區對話非常必要，但對話應是一種雙向的交流，建議特區政府在多聽各方面意見的同時，有必要藉此機會把特區政府的立場闡述清楚，抓住這個機會正本清源，不能讓謠言在社會上誤導市民。又強調，香港是一個法治社會，無論是涉嫌非法集會或暴亂等，違法者都應承擔法律後果。