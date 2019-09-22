【逃犯條例】聶德權fb談座駕被圍：有想過下車與現場人士對話

政制及內地事務局局長聶德權今天（22日）下午在青衣出席國慶活動時，遭反修例人士狙擊，有示威者不停向聶的座駕扔雜物，最後出動大批防暴警員趕至為他解圍。 聶德權晚上在facebook撰文題為「在青衣的二十分鐘—後記」，指自己坐車離開時被百多人包圍，當時有想過下車面對面與現場人士對話，「可惜部分示威者越來越激動」，他認為若貿然下車，會影響現場嘉年華活動的市民、小孩和工作人員的安全，「所以我留在車上。」

聶德權解釋，大家看到他在車上在講電話，是因為有傳媒即時致電他。(港台直播截圖)

聶德權表示，過去三個多月的社會動盪，香港每一位市民都經歷了許多，都會有很深的感受和情緒，「不論你是示威者抑或普通的街坊，我相信你們都有很多說話想告訴政府。」

他指自己在車上聽到有人高呼表達對政府的不滿，有人要求他落車對話。指任何人有意見向政府表達，政府都必須虛心聆聽，「面對包圍我的示威者，我的態度都一樣。」

聶稱想下車對話 「惜示威者越來越激動」

聶又指，自己當時也想過下車直接面對面與現場的人士對話，「可惜部分示威者越來越激動，他們開始向車擲雜物、鐵通，使車頭玻璃碎裂等，若果貿然下車，我掛心的是現場嘉年華活動的市民、小孩和工作人員的安全，所以我留在車上。」

聶德權又解釋，大家看到他在車上講電話，是因為有傳媒即時致電他，「當時我亦同樣向傳媒說，我願意與示威者對話，只可惜是現場的情況並不容許。」

聶德權強調，政府自六月以來，與不同政見、不同立場人士的溝通從沒停下來。他深信，社會上有任何問題分歧，都可以透過溝通、對話解決，政府與社會對話的決心不會改變。