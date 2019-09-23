港警陸續開微博：想搬去大灣區　西環爆紅女警擁逾萬追蹤者

內地《環球時報》報道，近日有香港警察相繼在微博平台開設帳號。據報道指，內地網民對此給予熱烈支持和鼓勵，又指有一名香港警察受訪時稱「感受到來自内地同胞的熱情，聽到他們支持的聲音，以往孤獨的香港警察頓時覺得十分溫暖」。

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《香港01》記者在微博搜尋，自修例風波後，疑似香港警察開設的微博帳號確實增多了或追蹤者暴升，當中有自稱是「香港警察張sir」、ID為「就叫我口香糖」的帳號，博主貼出一張參加成都世警會的照片，又表示「各位同胞為我們痛心，我好感動！」

一名ID為「通天書生諸葛臥龍」的微博中，博主疑是香港警員，他發文指「我們現在的工作環境十分嚴峻……各人員都併(拼)了一口骨氣，以三萬仁義之師，孤軍奮戰外國反華勢力和本地漢奸。」他更在另一篇貼文中向網民問到「大灣區哪裡好，我想搬家。」

另外，早前一名白衣女警在西環時因外形出眾受到網民留意，她的個人IG由原本800多followers，一夜爆紅升至兩萬多人追蹤。她近日亦以ID「Katypang1011」開設微博，擁有超過1萬名追蹤者，且大方上載多張泳裝照片。女警在微博表明，「為了避免被大作文章，小題大做還有保護隱私，微博和ig主要是分享日常生活為主，至於工作上的事情我會少一點分享。」

7月時在葵涌警署衝突中舉槍的警長劉澤基，本月在微博開設ID為「香港光頭警長」的帳號，人氣不俗，短短一星期已吸引43萬粉絲追蹤。而他在微博關注的帳號則僅有41個，當中包括親中時事評論員屈穎妍及立法會議員何君堯。