藝人曾上游拍片公開撐警　稱預咗俾人鬧：香港警察已經好溫柔

近月香港因為「修例風波」令社會氣氛非常緊張，尤其警民關係更愈演愈烈。曾到ViuTV節目《晩吹-啪啪Partner》擔任過嘉賓的曾上游近日亦打破沉默，一連幾個Post都自認「藍絲」反對示威，近日更拍攝了一段支持警察執法的短片並在個人IG和Facebook上分享。片段中，曾上游的用字和語句都非常激進，例如－「其實我真係好憎班示威者」、「我覺得香港警察已經好溫柔」、「一槍二槍射死你班死人曱甴」、「一個二個乞米啦曱甴」以及「其實香港真心唔鍾意你班曱甴」等字句。

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曾上游係一名攝影模特兒，除咗為ViuTV節目擔任嘉賓之外，亦拍過幾部內地電影，包括《通山之戀》、《軍營之旅》、《月光光心慌慌》（Instagram@tsheungyau）

惹網民狂轟

曾上游的撐警片段一出，即有網民洗版式的留言，她接受《香港01》訪問時更稱自己的Facebook被封鎖，自己亦不能登入IG：「我認為係畀人惡意檢舉。其實我喺拍片之前都預咗會有好多人鬧我。」至今，曾上游IG上的「節錄片段」已超過11萬次點擊，其IG上的每個Post都見到有網友留言指罵。

對任何暴力行為都不能接受

「我係支持警察執法，犯法嘅話就一定要拉，係要以一個正常嘅手法去做，當然，係要以一個正常嘅手法去執行，但任何地方都總會有害群之馬。」曾上游表示，她對任何暴力行為都無法接受：「唔好講咩先撩者賤，係應該訴諸法律。」而曾上游拍片撐警的原因，是希望透過自己僅有的影響力為香港人發聲：「我覺得示威者係唔代表主流香港人嘅諗法。」

曾上游原本為工作保持沉默，但突然轉風向激進發聲。（Instagram@tsheungyau）

唔支持逃犯條例通過？

曾上游一向投資有道，年僅26歲的她現今已是5間物業的業主：「其實喺6月嘅時候，我喺元朗買咗個600萬嘅單位，（樓價有受7.21事件影響？）咁又無喎。不過買之前我係咁諗嘅，如果『逃犯條例』通過咗我就唔買，唔通過我先會買，我係以一個投資角度去分析，因為如果過過咗，香港個經濟會因為社會同政治因素而致唔穩定。」而曾上游最擔心的是香港的經濟變差：「佢哋成日都講烏克蘭，但佢哋又知唔知烏克蘭經歷過嗰次運動之後個經濟變得幾差？」而曾上游亦因為看見身邊做生意的朋友收入受到影響而大感心痛，自己亦是受害者之一：「雖然我早幾個月嘅工作運都唔錯，最近亦都多咗內地嘅工作，例如登台，但今個月真係少咗好多。所以我真係好希望佢哋可以停止破壞，呢個世界上冇一個政府係完美，我認為努力啲去建設個社會，比起搞破壞更有作用。」