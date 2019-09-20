【港超聯】燕子崗再展翻新工程　社區盃周日三料娛樂

富力R&F主場燕子崗風波未平，球場於上周聯賽因積水問題引起球迷質疑足總決定，足總主席貝鈞奇今日（20日）出席「香港賽馬會社區盃」記者會時，為足總決定理據解話，並透露燕子崗最新情況。

足總早前落實富力以燕子崗體育場作港超聯主場，惟首場賽事便因暴雨，令球場積水需延遲半小時開賽；比賽期間草地滿佈泥頭，質素欠佳。足總主席貝鈞奇今日出席記者會時透露，富力現再就草地進行翻新，揚言要「執靚仔啲」。

富力今夏花300萬港元改善球場設備及草地排水系統，但首仗場地依舊積水。（香港足球總會）

「望給予富力時間改善」

由於富力原定9月28日鬥愉園的賽事改期，燕子崗下一場賽事將於10月19日對佳聯元朗，貝鈞奇希望外界給予富力約一個月時間養草，相信屆時情況會較理想，「新草色澤有問題、根亦未長得穩固，但足總專家早前視察後認為草地可補救。以香港大球場為例，草地需要適應期，加上牽涉技術問題，並非球會可完全控制。」

足總曾稱會考慮球迷聲音，惟貝鈞奇再次強調，北上球迷只屬少數；足總會關注球迷安全，卻不會影響對方如何選擇。他又指出燕子崗設備可應付比賽，因此足總決定放行；而上周聯賽也證明作客球員不會受最近社會問題影響，「視察後認為球場安全不成問題，合格。只不過草地質素是否理想，這是保養問題，富力會定期向足總報告進度。」

貝鈞奇打趣說富力應作檢討，球員薪酬與質素高，是否就能奪冠，「這就是足球令人入迷的地方，錢多不代表一定成功。」（袁志浩攝）

大埔外援或全數缺陣 傑志料遺小將戰社區盃

另外，今屆「香港賽馬會社區盃」將於周日舉行，並於同日上演3場戲碼，頭場於下午3時由港會U13對傑志U13，爭奪「香港賽馬會少年社區盃」；至下午3時50分則再度舉行騎師與球壇名宿表演賽，由「雷神邀請隊」對「桂神邀請隊」；最後和富大埔將在下午5時半跟傑志競逐本球季首項錦標。

大埔今季人腳變化較多，主教練之一的郭嘉諾笑言傑志才是奪冠大熱，「若取得冠軍對信心大有幫助，當然也會全力出擊；梁星耀與鄭子森是上屆聯賽冠軍成員，他們值得在這場披甲，希望慢慢建立大埔用波、迫搶的風格。」大埔外援勞高與杜度正受傷患困擾，金玫基因上場領兩黃一紅停賽，保羅亦受借用條款限制，球隊今場或未能派遣外援上陣。而大埔雖曾跟一名喀麥隆中堅洽談，惟郭嘉諾稱對新球員加盟並不樂觀，需視乎球會及贊助商意向。

傑志隊長黃洋則表示，「藍鳥」今場會起用較多新球員及年青球員，「讓他們嘗試一場過、類似決賽性質的比賽，體驗一下及證明自己價值。」他又指前隊友辛祖於禁區內把握力很強，相信比賽時要專注防守，對這位射手多加留意。

大埔主教練郭嘉諾稱希望建立屬於球隊的風格。（袁志浩攝）

「香港賽馬會社區盃」周日舉行，由大埔跟傑志爭奪季內首項錦標。（袁志浩攝）