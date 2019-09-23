曾鈺成倡林鄭深刻總結特首經驗　完整交中央　助北京挑選下任特首

修例風波持續3個月仍未能平息，民建聯創黨主席、立法會前主席曾鈺成在報章撰文，提出香港政府既要「止暴制亂」，也要做好「三項任務」。其中曾鈺成直指，若特首林鄭月娥能夠深刻總結她在政府和擔任特首的經驗，並「完整地、真實地提交給中央政府，認為這可幫助中央政府選擇下一任特首，曾鈺成更直指：「這可能是她（林鄭）對維護和發展『一國兩制』的最大貢獻。」

指協助中央選擇下任特首 或是林鄭對一國兩制最大貢獻

曾鈺成在《AM730》撰文，指出特區政府不應該、不可能等到「止暴制亂」取得全面成功，社會完全回復平靜，才處理其他問題，認為政府需進行三方面工作。

曾鈺成指出，政府需要繼續維持政府部門和公營機構的日常運作，有效提供各項公共服務。曾鈺成認為，在過去3個月，香港各項公共服務大致維持正常，充分顯示了特區政府和公營機構的專業精神和工作效率。

2017年，曾鈺成與林鄭在民主黨黨慶握手。（資料圖片／羅君豪攝）

要以果斷、大膽措施 解決長層住屋、醫院人手等問題

他續指，政府需要採取果斷、大膽的措施，解決存在已久的社會矛盾，包括基層家庭居住條件惡劣、公立醫院醫護人手短缺、安老服務不足等。

曾鈺成又文末以大篇幅談及「換班」的問題，指出林鄭月娥要做的最重要也是最艱難的任務，就是要為特區政府「換班」提供協助，認為林鄭在政府服務三十多年，從公務員到出任局長、司長，以至行政長官，林鄭完全懂得怎樣發揮特區政府體制的長處，同時看到政府的「短板」，亦知道自己怎樣獲得中央政府的信任，同時亦體會到在履行她的重要職務時所受到的限制，到了今天，林鄭亦認識自己缺少了甚麼素質，令她沒法避免這場政治災難。

曾認為，若林鄭能夠深刻總結她在政府裡的經驗，特別是參選和就任特首的經驗，完整地、真實地提交給中央政府，包括指出涉及中央和特區關係的問題和可改善的地方，認為這對中央政府怎樣選擇下一任特首，以及引領下一屆特區政府在「深水區」中進發，有莫大幫助，他直言：「這可能是她對維護和發展『一國兩制』的最大貢獻。」