【逃犯條例】曾鈺成：中央香港缺乏互信　陷消極互動循環

立法會前主席曾鈺成今日（14日）接受港台節目《星期六問責》訪問時表示，香港主權移交廿二年來，首十年中央政府及香港市民的互信精神明顯，但之後「香港發生啲事，令中央加強管控」，中央官員並提出「全面管治權」等言詞，即使中央沒有採取具體措施，亦令港人擔心中央會否收回高度自治權，港人繼而對此有所回應，兩者造成消極互動的循環，並形容他形容兩者缺乏互信。

曾鈺成認為，現時中央政府及香港市民缺乏互信，兩者之間的互動消極。（資料圖片）

曾鈺成認為，香港政制問題及房屋問題都是有待解決的深層次問題，但解決兩者有難易之分。他補充，處理房屋問題是在特區政府能力範圍內，但政改問題「不是簡單地政府下決心就能夠完成」。但他認為有需要就政改方案再作討論，主張「可唔可以唔講呢樣嘢（人大831決定）先」，讓泛民主派及中央討論出一個中央政府認為與831一樣滿意的方案，但此討論依然需要在基本法框架下進行。



曾鈺成稱，政府除了近日提出的四大行動外，亦可在《施政報告》中推出果斷措施，向市民說明政府是下定決心解決深層次問題，從而疏導市民長期積累的怨氣。他同意政府在民望低時，推行政策的難度會增加，但稱如果政府處理的是一些社會已有共識的議題，就能得到支持。他判斷，這次運動參與人數之多，並不只是市民不滿修訂逃犯條例，而是對政府整體的不滿、對一國兩制無信心，以及如住屋等社會不公的問題越來越嚴重，指如果市民安居樂業，「唔會咁多人參與反政府」。被問到建制派近日提出一些民生措施，能否有助年尾區議會選舉的選情，曾鈺成坦言「無咁天真可以扭轉區議會選舉局面」，稱建制派選情不樂觀，並指建制派與政府「綁埋一齊」，不能與政府割席。