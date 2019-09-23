激辯人權民主法案　馬恩國指制裁範圍窄　黃國桐：具象徵意義

香港法學交流基金會主席馬恩國，及法律界選委黃國桐今日（23日）出席雅虎香港新聞的節目《都市擂台》，討論《香港人權及民主法案》對港人影響。 對於該法案列明會制裁壓制香港自由的官員，馬恩國稱法案的制裁範圍狹窄，只適用於三種情況，其中之一是需要為「監視、綁架、拘禁、虐待或強迫供認銅鑼灣書店有關人士」負責的人士，但他認為這些「法律認知事實不會再發生」，因此制裁未必有效，「可能不乎合一部分追求民主人權的人的期望」。黃國桐則指，法案的意義在於向全世界證明香港的抗爭是爭取民主、人權、法治等普世價值，亦對港人起了鼓舞的作用。

馬恩國（左一）稱法案的制裁範圍狹窄，黃國桐（中）則指，法案的意義在於向全世界證明香港爭取民主。（劉錦華攝）

馬恩國亦提到，法案列明美國政府能夠禁止制裁清單上人士的在美財產交易。他質疑法案沒賦予制裁清單上人士抗辯的權利，有違反憲法之嫌，日後有機會受到法律挑戰。黃國桐則認為法案有懲罰性質，但其表面意義多於實質意義。他補充文明法治國家有程序公義，被害人的確可以要求違憲審查。

馬恩國質疑干預香港內政 黃國桐：不認為外國可以幫到幾多

馬恩國稱，該法案利用香港官員在美資產，「希望他們臣服，不能夠執行美國認為不應執行的任務」，是影響香港官員施政，從而干預香港內政。黃國桐質疑，政府施政不能剝奪港人自由法治的追求，亦不認為「外國可以幫到香港人幾多」，美國發聲只是「做應該做嘅事」。