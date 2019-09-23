【逃犯條例】示威者燒國旗　董建華極度憤怒　嚴重傷害14億人感情

全國政協副主席、前特首董建華今天（23日）發聲明，指持續三個多月的政治風暴，已將香港推到危急邊緣，稱「少數激進暴徒」利用社會的寬容，以堵路、縱火、毆鬥等違法暴力行為，企圖挑戰法治、癱瘓政府，令他感到極度憤怒、非常痛心和萬分憂慮。 董建華又指，看到「極端激進分子」多次公然污損、踐踏、焚燒國旗，不但觸犯了《國旗及國徽條例》，更是對國家尊嚴的公開挑釁，是對「一國兩制」原則底線的肆意踐踏，嚴重傷害全國14億人民感情。

盼事件平息後加強青少年對中國認識

董建華說，近日連串侮辱國旗及暴力衝擊事件，看到不少年輕人的身影，部分被捕青年只有十二、三歲，令人很痛心。他認為年輕人受到煽惑，成為一些別有用心之人謀取政治利益的工具，做出極之愚昧的行動，自當承受法律制裁，反問「這是何等悲哀的社會景況！」

董建華又說，連串事件不但會斷送年輕人的個人前程，甚至可能賠上全港700萬人的集體前途，指假如任由違法暴力事件升級蔓延，任由少部分害群之馬繼續綁架香港，繼續喪心病狂地製造恐慌，令他感到憂慮，又反問：「『一國兩制』將何去何從？港人原有的生活方式和享有的各項權利，又可以靠什麼保障？」

9月22日，有人將原本掛在沙田大會堂外的國旗拆下來踐踏塗污，之後丟進沙田公園的水池，再撈起丟進城門河。（羅君豪攝）

希望正視國民教育的重要性

董建華希望所有真正關心香港、愛護香港的人都能夠深刻認清當前的危機，在關乎香港前途命運的大是大非面前，「以理智拒絕荒謬，以正義戰勝黑暗，勇敢地站出來，堅定地喝止暴力，支持特區政府和警隊採取必要而果斷的措施，捍衛法治尊嚴，恢復社會秩序。」

他希望，在事件平息之後，政府和社會各界能正視國民教育的重要性，加強青少年對中國歷史文化與今日中國的認識，認真培育年青一代的國家觀念，讓年輕人成為守護「一國兩制」、港人治港的中堅力量。